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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۴۳

آیت‌الله نوری همدانی:

راهپيمايي 22 بهمن پاسخ قاطع به شيطان بزرگ بود

راهپيمايي 22 بهمن پاسخ قاطع به شيطان بزرگ بود

قم - خبرگزاري مهر: یکی از مراجع تقلید گفت: حضور حماسي مردم در راهپيمايي 22 بهمن پاسخ قاطع به ياوه‌گويي‌هاي شيطان بزرگ بود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمي حسین نوری همدانی كه بخشي از مسير راهپيمايي روز 22 بهمن را به همراه مردم طي كرده  در گفتگو با خبرنگاران از حضور گسترده و حماسي قشرهاي مختلف مردم در اين راهپيمايي قدرداني كرد.

اين مرجع تقليد تاكيد كرد: امروز، روز نشان‌دادن اقتدار، عظمت و عزت ملت ایران است و امروز، روز نشان دادن وحدت، انسجام و يكپارچگي مردم و روز پاسخ‌دادن به ياوه گوي‌هاي استکبار جهانی است.

آيت‌الله نوري همداني با بيان اينكه امروز روز پاسخ دادن به شیطان بزرگ است، اظهار كرد: مردم ما امروز با حضور حماسي و گسترده خود در عرصه، حمایت از نظام اسلامي و مقام معظم رهبري را به دنیا نشان داده و امروز روز بسیار مبارکی است.
 

کد مطلب 2234366

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