دشمن پیام خود را از حضور حماسی امروز ملت ایران دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه شهرستان قدس صبح امروز با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و حضور در خیابانهای این شهرستان بار دیگر ثابت کردند که مردم همواره پای نظام جمهوری اسلامی ایران ایستاده اند و در هر شرایطی از آن دفاع می کنند.



مردم از ساعت 9:30 دقیقه در میدان قدس که محل آغاز راهپیمایی بود تجمع کردند و به تماشای برنامه های شادی که سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری تدارک دیده بود، پرداختند و در ساعت 10 صبح با حضور همه مسئولان شهرستان و مردم ولایت مدار راهپیمایی با مشت های گره کرده و مرگ بر آمریکا گویان آغاز شد.



در بین مسیر راهپیمایی که از میدان قدس آغاز و تا میدان مصلی ادامه داشت همچنان مردم به خیل عظیم راهپیمایان افزوده می شدند، تعداد جمعیت به حدی زیاد بود که ابتدای صف راهپیمایان در میدان مصلی و انتها در خیابان امام خمینی بودند، پس از رسیدن تظاهرات کنندگان به میدان مصلی و جایگاه سخنرانی یک گروه سرود 1357 نفری از دانش آموزان دختر شهرستان به اجرای مراسم پرداختند و سپس سخنران مراسم که نماینده مردم تبریز و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بود به سخنرانی پرداخت.



انقلاب روح الهی را در دلها و جان های مردم نشاند



علیرضا منادی با تبریک فرا رسیدن سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: 35 سال پیش نوری در ایران دمیده شد و این نور با انفجار خود همه کشور را در برگرفت و روح الهی را در جان های مردم فرستاد، کهنسال ترین حکومت شاهنشاهی دنیا با رهبری امام خمینی(ره) و حمایت مردم نابود و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند.



وی افزود: حکومتهای شاهنشاهی که قبل از پیروزی انقلاب بر ایران حکومت می کردند هیچ دستاوردی برای کشور به غیر از به باد دادن خاک کشور در معاهده های ننگین نداشتند، همواره سعی می کردند مردم را گرسنه و بیسواد نگه دارند تا بتوانند به راحتی بر آن ها سلطه داشته باشند.



این مسئول ادامه داد: انقلاب اسلامی با محوریت قرار دادن آسایش و آرامش مردم با حمایت همان مردم به پیروزی رسید، امام خمینی(ره) با استقبال بی نظیر مردم در 12 بهمن 1357 به کشور وارد شد و در 21 بهمن ماه با خنثی کردن کودتای بختیار در 22 بهمن نظام جمهوری اسلامی ایران به پیروزی رسید.



منادی اعلام کرد: پس از پیروزی انقلاب توطئه های دشمنان آغاز شد و هر روزه و هرساله با فتنه ها و کارشکنی های مختلف از جمله ترورهای بسیار مسئولان انقلاب، حادثه طبس، کودتای نوژه، جنگ هشت ساله، تحریم های اقتصادی، تهاجم فرهنگی، اختلافات قومی و مذهبی سعی در نابودی انقلاب داشتند.



وی افزود: به لطف خدای متعال و هوشیاری مسئولان و مردم همه این توطئه ها تاکنون ناکام و ابتر مانده و پس از این هم همین گونه خواهد بود، حتی کشور با این فتنه ها آبدیده تر شد و خود را ساخت و در هشت سال دفاع مقدس مردان بزرگی به انقلاب هدیه شدند.



ایران در مذاکرات و قرارداد ژنو 6 قدرت برتر دنیا را به زانو درآورد



نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پس از پشت سر گذاشتن آن دوران اکنون ایران اسلامی با قدرت تمام در برابر ابرقدرتها ایستاده به نحوی که در مذاکرات و قرارداد ژنو این ایران بود که شش قدرت برتر دنیا را به زانو درآورد، این کشورها اکنون باید پاسخگوی افکار عمومی باشند که تاکنون با فکر داشتن بمب هسته ایی ایران فریب خورده بودند که این سوال برایشان بوجودآمده اگر ایران بمب هسته ایی دارد چرا با آن ها قرارداد بسته است؟



وی افزود: آمریکا به 22 کشور دنیا دانش هسته ایی فروخته است ولی به هیچکدام به غیر از ژاپن اجازه غنی سازی نداده که البته آن را هم قانونی نمی داند اما با ایران پای مذاکره نشستند و مجبور شدند که حق غنی سازی پنج درصد را هم به ایران بدهند، زیرا می دانند که جمهوری اسلامی ایران می توانند پس از غنی سازی 20 درصدی به غنی سازی 90 درصدی هم برسد و ساختن بمب هسته ایی برای ایران کاری ندارد، اما این آرمان ها و باورهای رهبر معظم انقلاب و دین اسلام است که این اجازه را به ایران نمی دهد.



عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ایران اسلامی امروز در تمامی عرصه ها در اوج اقتدار و عزت است و همین موضوع موجب شد که شش کشور قدرتمند دنیا با ایران پای میز مذاکره بنشینند و قرارداد امضا کنند، همه این افتخارات از برکات نظام جمهوری اسلامی است و امید است که پرچم انقلاب اسلامی ایران با دستان مقام معظم رهبری به صاحب اصلی این انقلاب یعنی ولیعصر(عج) برسد.

در پایان قطعنامه راهپیمایی 22 بهمن 1392 توسط احمد خراسانی رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس قرائت شد.