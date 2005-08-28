علي اكبر اشعري در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر در خصوص تحليل خود از راي عدم اعتماد مجلس براي تصدي وزارت آموزش و پرورش گفت: يكي از وظايف و حقوق مجلس شوراي كه قانون اساسي بر عهده اش گذاشته، رسيدگي به صلاحيت وزراي پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي مسووليت اداره هر يك از وزارتخانه هاست. بنابراين بديهي است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به هر طريق ممكن صلاحيت عمومي و نيز اختصاصي براي تصدي مسووليت هر وزارتخانه را بررسي كنند و بر مبناي شناخت خود راي اعتماد يا عدم اعتماد بدهند.

وي تاكيد كرد: لذا، اين كه مجلس درست مثل ساير وظايف، به يك وظيفه قانوني خود طبق تشخيصي كه به آن رسيده، عمل كرده نبايد موجب گله و خرده گيري كسي شود.

اشعري در مورد تعاريف مختلف از واژه اصولگرايي و معيارهاي آن گفت: هر چند واژه اصولگرايي در سالهاي اخير وارد حوزه ادبيات سياسي ما شده و به ويژه جمعي از سياسيون خود را به اين نام مي نامند، ولي چون اين جمعيت توضيح شفاف و روشني در مورد اصول ويژه اي كه آنها را از ديگر گروهها و جمعيتهاي معتقد به اصول و ارزشهاي انقلاب اسلامي جدا مي سازد، ارائه نداده اند، عملاٌ تفكيك بسياري از گروههاي ديگر از آنها دشوار مي نمايد.

وي افزود: به هرحال رئيس جمهور فعلي – با هر تعريفي كه از اصولگرايي داشته باشيم – از طيف اصولگرايان است و صرفنظر از برخي اختلافات سليقه اي، در جهت گيري هاي اساسي با آنها همسو است. بنابراين رفتار راي دهي نمايندگان مجلس كه اكثريت آنها نيز وابسته به جريان اصولگرا است را نمي توان ناشي از اختلاف اصولي بين آنها دانست.

اشعري ادامه داد: با اين مقدمات من رفتار مجلس را رفتاري طبيعي مي دانم. و با اين تحليل برخي از رسانه ها كه مدعي هستند راي ندادن مجلس به چهار نفر از نزديكترين دوستان آقاي احمدي نژاد را تذكري به وي مي دانند موافق نيستم، كما اينكه همانطور كه نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي در نماز جمعه تهران اظهار داشت و اينجانب اين نظر را از بسياري از نمايندگان ديگر نيز شنيدم بعيد نبود چنانچه برخي از وزراي پيشنهادي براي وزارتخانه ديگري كه نمايندگان مجلس بين سوابق آنها و وزارتخانه پيشنهادي همسويي بيشتري مي ديدند، معرفي شده بودند، با راي بالايي انتخاب مي شدند.

وي در پايان تاكيد كرد: بر همين اساس و با توجه به شتاب دولت آقاي احمدي نژاد در خدمت رساني به مردم بعيد مي دانم چالش اساسي بين ايشان و مجلس ايجاد شود. البته طبيعي است مخالفين جريان اصولگرايي و آنها كه يكپارچگي نيروهاي انقلاب را بر نمي تابند، به شيوه هاي مختلف سعي در رخنه در نيروهاي اصولگرا و ايجاد شكاف بين آنها بنمايند.