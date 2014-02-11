مسابقات چهارجانبه فوتسال در گناوه/ مسابقه کیک بوکسینگ بانوان لایت کنتاکت استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات تیم های سپاه، مرزنشینان، تعاونی لنج داران و دریابانی حضور داشتند که در روز پایانی این مسابقات تیم دریابانی توانست هفت بر چهار در مقابل سپاه به برتری دست یابد و مقام قهرمانی را بدست آورد و همچنین تیم تعاونی لنج داران بعنوان تیم اخلاق معرفی شد.

رئیس تربیت بدنی دریابانی گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسابقات چهارجانبه فوتسال به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد و تشکر می‌کنم از تیم‌های حاضر در این دوره که بازی های خوبی از خود به نمایش گذاشتند.

ستوان یکم کرامت اله شولی افزود: ما همیشه سعی می کنیم که با برگزاری مسابقات ورزشی مختلف یک تعامل و همدلی در بین مرزنشینان بوجود آوریم و خوشبختانه این مهم در دهه مبارک فجر اتفاق افتاد.

وی بیان داشت: دریابانی در بعد ورزشی همیشه فعال است و به مناسبت های مختلف مانند دهه فجر، هفته دولت، هفته تربیت بدنی و دیگر مناسبت ها به برگزاری مسابقات متعدد اقدام می کند و تعامل خوبی نیز با اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه داریم و مسابقاتی را نیز بصورت مشترک با این اداره برگزار کرده ایم.

کرامت اله شولی یادآور شد: در دهه مبارک فجر بین واحدهای دریابانی گناوه مسابقاتی از قبیل طناب کشی، دارت، شطرنج، فوتبال دستی، پینگ پنگ، دوهای 100 و 200 متر و والیبال نیز برگزار کرده ایم که با استقبال پر شوری همراه بوده است.

رئیس تربیت بدنی دریابانی گناوه گفت: جوایز مسابقات طی مراسم باشکوهی اهدا شد و جا دارد از تمامی کسانی که ما را در این مسابقات همراهی کردند تشکر و قدردانی کنم و امیدوارم که این مسابقات ورزشی تداوم داشته باشد.

مسابقه کیک بوکسینگ بانوان به روش مبارزه لایت کنتاکت در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دهه مبارک فجر یک دوره مسابقه کیک بوکسینگ بانوان به روش مبارزه لایت کنتاکت به میزبانی گناوه برگزار شد.

این مسابقات با شرکت بیش از 70 مبارز در قالب شش تیم از شهرستان های گناوه، بوشهر، تنگستان و عالی شهر به صورت انفرادی در سالن رزمی گناوه برگزار شد که در پایان نفرات اول تا سوم هر وزن مشخص شد وهمچنین خانم ها فروزان شهاب زاده و رقیه نصار یان هم بعنوان فنی ترین و با اخلاقترین بازیکنان انتخاب شدند.

در این دوره کمیته داوران مسابقات را خانم ها سمیه احمدی و نرجس عباسپور به عنوان سرداور و سکینه عربزاده، خدیجه حیات‌داودی، مریم طهماسبی، مهدیه میرشکاری و صداقت به عنوان داور تشکیل می دادند.

این مسابقات با تلاش و کوشش سرکار خانم عباسپور مسئول امور بانوان سوپرکنتاکت استان بوشهر و حمایت های استادعلیرضا صفوی، رحمان عمادی رئیس اداره ورزش و جوانان، خالد خلیلی رئیس هیات رزمی، خدیجه دشتی مسئول امور بانوان ورزش گناوه کاظم فتحی مسئول ورزش اموزش و پرورش علی فکی، رستم آشنا و زهرا فکی مسولین هیات رزمی استان برگزار شد.

ورزش بانوان نسبت به قبل پیشرفت های فراوانی داشته است

مسئول ورزش بانوان اداره ورزش و جوانان گناوه گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر در قسمت بانوان مسابقات مختلفی برگزار کردیم که یکی از آنها همین مسابقات رزمی بود.

خدیجه دشتی یادآور شد: ورزش بانوان نسبت به قبل پیشرفت های فراوانی داشته است و ما با همکاری هیات های ورزشی در طول سال مسابقات فراوانی را در قسمت بانوان برگزار می کنیم و همین مسابقات موجب شکوفایی استعدادهای درخشان شهرستان در قسمت بانوان شده است.

وی افزود: بانوان ورزشکار گناوه ای توانسته اند در رشته های مختلف مقام های کشوری کسب کنند و این موجب خوشحالی ماست و امیدواریم که این موفقیت ها در سال جدید تداوم و همچنین افزایش یابد.

مسابقات از کیفیت بسیار خوبی برخوردار بود

مسئول امور بانوان سوپرکنتاکت استان بوشهر گفت: مسابقات از کیفیت بسیار خوبی برخوردار بود و توانستیم نفرات برتر را در این دوره از مسابقات شناسایی کنیم.

نرجس عباسپور افزود: از تمامی کسانی که به ورزش بانوان اهمیت می دهند و باعث پیشرفت ورزشکاران زن می شوند تشکر می کنم.