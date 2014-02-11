شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي از مردم خوزستان تقدیر کرد

<p> به گزارش خبرنگار مهر، در متن اين بيانيه آمده است: سپاس خداوند بزرگ را که بار دیگر در راهپیمایی یوم الله 22بهمن، بی نظیرترین حماسه حضور مردمی در حمایت از ارزش های گرانقدر انقلاب اسلامی و منویات حکیمانه مقام معظم رهبری را خلق کرده و با نشان دادن راهپیمایی یوم الله 22 بهمن به عنوان گزینه روی میز ملت ایران اسلامی، تصویری از وحدت، همبستگی، ایستادگی و بیداری را به تاریخ سراسر افتخار خود افزودند. این بصیرت و ولایت مداری ملت بزرگوار از نعمت های بزرگ این انقلاب شکوهمند است که باید شکرگزار آن باشیم .<br /> <br /> در این بیانیه آمده است: همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: شما صاحبان این انقلاب بوده و هستید و هنر بزرگ و برجسته ملت، این بود که کار بزرگ برگزاری جشن پیروزی انقلاب را بر عهده داشتید، به همین دلیل از این ثروت عظیم، که مایه ی عزت و استقلال شماست حمایت کرده و هرجا که نیاز باشد حضور خود را نشان خواهید داد.<br /> <br /> ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی خوزستان تاکید کرده است: اتحاد و انسجام ديني و حضور همه اقشار اين ملت مقتدر به ويژه خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و همه ايثارگران، زنان شجاع و مردان كهنسال، نسل سوم و چهارمي هايي كه به انقلاب اسلامي و مقام معظم رهبري همچنان عشق مي ورزند، نشان دهنده اين واقعيت است كه اين ملت بزرگ را نه با جنگ سخت و نه با جنگ اقتصادي و رواني، نمي توان از صحنه بيرون كرد و آمريكا روزي ناگزير خواهد شد در مقابل عظمت اين نظام مقدس الهي تسليم شود و واقعيت هاي موجود را بپذيرد و به سياست هاي خصمانه خود پايان دهد.<br /> <br /> <br /> شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان خوزستان در این بیانیه عنوان کرده است: در این میان نیز سپاس بیکران خود را از اصحاب محترم رسانه‌های داخلی و خارجی، جراید، مطبوعات، روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها ، سایت‌های خبری ـ تحلیلی به‌ویژه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماییم ؛آنان که با برنامه‌ریزی‌های کارشناسی‌شده و فشرده و مدیریت هوشمند فضای رسانه‌ای، ضمن فضاسازی تبلیغاتی ـ رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی آزاد و شفاف اخبار و رویداد‌های مراسم و مناسبت‌های ملی و انقلابی به ویژه انعکاس گسترده و مناسب راهپیمایی بزرگ یوم‌الله 22 بهمن، جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی استکبار جهانی به ویژه امریکا را ناکام گذاشته و دسیسه های شوم آنان را نقش بر آب کردند و تهدیدات بزرگ رسانه‌ای را تبدیل به فرصت نمودند.<br /> </p>

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