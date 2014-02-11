نمایش انسجام شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان/ دفاع از اسلام شیعه و سنی نمی شناسد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم خدا جوی سیستان و بلوچستان اعم از علمای اهل تشیع و تسنن، کسبه، دانشجویان، فرهنگیان، معتمدان و سران طوایف و بسیاری از خانواده ها از نخستین ساعات روز سه شنبه با تجمع در میدان آزادی زاهدان و سایر مسیر های تعیین شده در استان با غریو الله اکبر و فریاد مرگ بر آمریکا یک بار دیگر اتحاد و وحدت خودت را در چشم جهانیان در معرض نمایش گذاشتند.

22 بهمن روز تجلی وحدت است

استاندار سیستان و بلوچستان در مراسم راهپیمایی باشکوه 22 بهمن با بیان اینکه حضور تمامی مردم شیعه و سنی در این راهپیمایی تجلی وحدت و اعلام حمایت از ارزش های نظام اسلامی اظهار داشت: اقشار مختلف مردم مومن شیعه و سنی این سامان همانند دوران پیروزی انقلاب، دوشادوش یکدیگر با همدلی و همنوایی وحدت خود را به شایستگی به نمایش گذاشتند.

علی اوسط هاشمی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در گفتگو با مهراظهار داشت: 22 بهمن روزی است که اراده انسانی در آن موج می زند و مردم این استان همچون سایر کشور به زیبایی اراده جمعی و حمایت خود را از آرمان های بنیانگذار انقلاب اسلامی نشان دادند.

وی ادامه داد: حضور پر شور مردم در این حماسه حاکی از پایبندی آنها به آرمان های امام راحل و شهدای عظیم شان انقلاب اسلامی است.

وی گفت: مردم شیعه و سنی سیستان‌ و بلوچستان با حضور گسترده و با شکوه خود به صحنه آمدند تا نشان دهند که همیشه و در تمام عرصه‌ها حامی انقلاب اسلامی هستند.

هاشمی بیان داشت:حضور این مردم به معنای تجدید میثاق با امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی و پاسداری از آرمان‌های انقلاب و شهدا است و حضور آگاهانه و پرشور آنها باری دیگر اقتدار نظام و اراده جمعی مردمان را به نمایش گذاشت.

رمز پیروزی و بقای انقلاب وحدت است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان نیز در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن از وحدت و انسجام به عنوان رمز پیروزی و بقای انقلاب اسلامی یاد کرد و افزود: وحدت و یکپارچگی مردم ایران به واسطه درایت و رهبری پیامبر گونه معمار بزرگ انقلاب پایه های طاغوت و ایادی استکبار را در ایران در هم شکست و موجب زنده شدن روزنه امید در دل مستضعفان و ستمدیدگان جهان شد.

آیت الله عباسعلی سلیمانی در گفتگو با مهر بیان داشت: امام راحل با تاسی از سیره رسول مکرم اسلام موجب زنده ساختن و حیات مجدد اسلام و جذب بسیاری از ملت ها و مردم ستم دیده جهان به این انقلاب شد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران انقلابی اقتصادی و یا سیاسی نبود که طراوت و شادابی خود را از دست بدهد بلکه به دلیل ریشه در اعتقادات دینی و سنت پیامبر مکرم اسلام دارد و هر روز به طرفداران آن افزوده می شود.

وی وحدت موجود در کشور و به خصوص استان را دربین مذاهب و اقوام را الگویی برای تمامی جهان عنوان کرد و افزود: دشمن هیچ گاه از این اتحاد و انسجام آرام نمی گیرد و در صدد نفوذ در بین صفوف بهم پیوسته مسلمانان است.

آمریکا مردم ایران را روی میز خود ببیند

در این راستا جمعی از شهروندان زاهدانی نیز در راهپیمایی امروز با تاکید بر عامل وحدت خواستار پاسخ دندان شکن به ایادی استکبار شدند.

بهروز خاکسفیدی در این رابطه اظهار داشت: کشورهای غربی که هر روز با تهدیدات پوشالی گزینه های متعدد را به خیال خام خود بررسی می کنند حالا گزینه اتحاد و اقتدار مردم را که در این راهپیمایی به نمایش گذاشته شد باید با دقت بیشتری بررسی کنند.

وی بیان داشت: حضور مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن تنها بخشی از اقتدار این ملت است و در بخش نظامی هم آمریکایی ها واقف هستند که در 8 سال جنگ تحمیلی قدرت ایران چه سرانجامی برای آنها داشت.

دفاع از اسلام شیعه و سنی نمی شناسد

شاهوزهی یکی از طلاب حوزه علمیه اهل سنت دارالعلوم زاهدان نیز در این راهپیمایی گفت: دفاع از اسلام و آموزه های رسول مکرم اسلام(ص) شیعه و سنی نمی شناسد و دشمن در فکری باطل است که با عملیات تروریستی می تواند دربین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کند.

این طلبه اهل سنت افزود: خشنوت و کشتن انسان های بی گناه مورد تایید هیچ مذهبی نیست و دین اسلام این حرکات را نفی می کند و لذا کسانی که دست به چنین جنایاتی می زنند مسلمان نیستند بلکه با نقاب مسلمانی می خواهند دین اسلام را تخریب کنند.

وی گفت: آمریکا باید آگاه باشد که جنگ با ایران جنگ با یک مذهب خاص نیست بلکه جنگ با جهان اسلام و اعتقادات مسلمانان است و لذا باید این نکته را حتی در سخنان بی ادبانه خود نیز رعایت کند.

غفلت مسلمانان موجب شادی دشمن می شود

یک روحانی اهل سنت نیز در این رابطه با بیان اینکه غفلت از اتحاد و همدلی موجب شادی دشمن می شود ابراز داشت: ولایت فقیه از رکن های اساسی و اعتقادی اسلام است و تکیه بر این اصل می تواند زمینه حفظ انقلاب اسلامی ایران را فراهم کند و باید توجه داشت که در سایه هدایت های رهبر معظم انقلاب است که می توان بر توطئه ها و فتنه های دشمنان غلبه کرد.

مولوی یعقوب حسین بر افزود: حضور در راهپیمایی 22 بهمن و حمایت مردم از نظام موجب اقتدار و عزت نظام اسلامی شده و معادلات جهانیان را بر هم خواهد زد.

وی افزود: امام خمینی (ره) با پیروزی انقلاب اسلامی موجب عزت و سرافرازی اسلام و مسلمانان شد و استقلال و آزادی را برای این کشور به ارمغان آورد و از آنجا که این دستاورد با اهداف استعمارگرانه کشور های غربی در تضاد است لذا آنها به هر بهانه ای قصد ضربه زدن به اسلام و نظام اسلامی را دارند.