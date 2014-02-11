مشارکت مردم گزینه روی میز ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مظفر ظهر سه شنبه در راهپیمایی شکوهمند مردم گرگان در روز 22 بهمن اظهار کرد: ما به دنبال بمب هسته ای نیستیم و بمب هسته ای ما همین حضور و مشارکت عظیم مردم در صحنه است که از همه بمب های هسته ای بالاتر است.

وی افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران در این 35 سال دستاوردهای عظیمی داشته است. ما باید پیام شهیدان را بشنویم. پیام شهیدان ما حضور و مشارکت مردم در صحنه و حراست از آرمان های انقلاب است، آرمان هایی که ما را به عزت و افتخار و سرافرازی می رساند.

قله های سرافرازی این ملت از مسیر مشارکت مردم می گذرد

مظفر با بیان این که قله های سرافرازی این ملت از مسیر حضور و مشارکت این مردم می گذرد گفت: در مقطع حساس کنونی وحدت جامعه حول محور ولایت فقیه مانند همیشه پیروزی آفرین ملت ایران است چرا که در این مقطع دشمنان این نظام به دنبال فاطله انداختن بین مردم و نظام و مردم و رهبری انقلاب هستند و مردم ما باید همیشه هوشیار باشند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در مقطع حساس کنونی افراط گرایی از هر دو طرف اصولگرا و یا اصلاح طلب مانند سم مهلکی در جامعه است و جامعه ما در حال حاضر نیاز به وحدت و آرامش، عقلانیت و وفاق و ثبات دارد.

وی با بیان این که همه باید حول محور ولایت انسجام داشته باشند و به آن تمسک جویند ، تصریح کرد: ایران اسلامی ایران قدرت مندی است و حتی در مجامعی که در جهان علیه ما قطعنامه صادر می کنند قدرت ایران را به عنوان قدرت بین المللی پذیرفته اند چون ایران نظان بین المللی را تغییر داد و خودباوری را در ملت های جهان زنده کرد و باج خواهی را به زباله دان تاریخ سپرد.

مظفر در ادامه بیان این که دستاوردهای نظام اسلامی تنها وعده بهشت و معنویت نیست، افزود: ملت ما انتظار دارد که این نظام برای آن ها دستاوردهای مادی و رفاهی هم داشته باشد که البته ما منکر دستاوردهای خوب و رفاهی نظام جمهوری اسلامی نیستیم، ما منکر مشکلات و بیکاری و سختی معیشت مردم نیستیم، بلکه باید بدانیم چه عاملی موجب شده است که ثمرات این انقلاب کامل به دست مردم نرسد.

وی تصریح کرد: مسئولان نظام جمهوری اسلامی همه دنبال بهمبود معیشت مردم هستند اما اتفاقاتی از ابتدای انقلاب اسلامی مانند تحمیل جنگ و تحریم ها و ترور مسئولان کشور و شخصیت های مهم سیاسی موجب شد آن گونه که باید و شاید مردم نتوانند از خدمات این نظام بهره مند شوند، هر چند در حال حاضر در تمام روستاها و خانه های این مردم که پا می گذاریم خدمات این نظام به مردم در ارتقاء زندگی آن ها می بینیم.

احیای اسلام از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است

مظفر افزود: چیدن 23 هزار گل از بوستان این انقلاب، انواع تحریم ها و تهدید ها بر کشور ما طی 35 سال و تحمیل جنگ بر کشور طی این مدت همه از مواردی بود که اگر بر کشور دیگری غیر از ایران وارد می شد آن کشور از هم می پاشید اما مقاوت ملت ما طی این سال ها و حفظ وحدت شان حول محور ولایت موجب شد که کشورمان همچنان با حفظ همه آرمان ها سرفراز باقی بماند.

وی با بیان دستاوردهای نظام اسلامی گفت: احیای اسلام و نمایش دادن قدرت اسلام برای اداره حکومت و بشریت از جمله مهم ترین دستاوردهای این نظام است چرا که اسلام دین قدرت مندی است و برای اداره کشور توان فراوانی دارد ولی در زمان حکومت طاغوت بر این کشور به عمد به گوشه مساجد و خانه ها رانده شده بود ولی امام راحل اسلام را زنده کرد و قدرت آن را در دنیا به نمایش گداشت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: احیای نظام ولایت و امامت دستاورد مهم دیگر این انقلاب است. پس از رحلت رسول اکرم که باید این نظام در قالب امامت و ولایت ادامه پیدا می کردف اما به دلایلی این قطار امامت از ریل خود خارج شد و امامت تبدیل به خلافت شد. 7 قرن مردم از امامت محروم ماندند و در 7 قرن بعدی هم گرفتار سلطنت شدند و 14 قرن ریل امامت از جامعه حذف شد. ولی امام راحل به یمن حضور و مشارکت شما مردم نظامی مبتنی بر ولایت فقیه را در جامعه مستقر ساخت که در استمرار رسالت رسول خدا بود.

وی اصریح مرد: نظامی الهی که مردم برای امامش همه حیثیت خود و مال و جان خود را فدا کردند و این نعمت بزرگی است که باید قدرآن را بدانیم.

مظفر ادامه داد: دستاورد دیگر این انقلاب تاسیس نظامی بدیع و نو در دنیا بود که در میان نظام های سیاسی دنیا به نام جمهوری اسلامی و مبتنی بر دو رکن جمهوریت و اسلامیت بود. نظامی با تلفیق تئوکراسی و دموکراسی که هم معنویت گرایی و هم دموکراسی را برای کشور به ارمغان آورد، اسلامیت اگر چه حیات بخش و روح انقلاب ماست اما بدوم حضور و مشارکت مردم نمی تواند در عرصه سیاسی و اجتماعی تجلی پیدا کند، از آن طرف هم جمهوریت بدون آموزه های الهی نمی تواند ارمغان بخش و باعث تعالی جامعه شود.

انقلاب اسلامی معنویت گرایی را در سیاست وارد کرد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: دنیای امروز سیاست مکارانه را در عرصه سیاست ورزی در پیش گرفته است و از نظر سیاست غربی ، هدف وسیله را توجیه می کند ولی اسلام و انقلاب اسلامی معنویت گرایی را در سیاست وارد کرد و سیاست را با آموزه های اسلامی و اخلاق تلفیق کرد و سیاست ورزی جدیدی را به دنیا ارائه کند.

مظفر ادامه داد: انقلاب اسلامی خط بطلان بر سیاست مداری ماکیاولیستی و بداخلاقی سیاسی کشید و این آموزه را به دنیا نشان داد که سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست.