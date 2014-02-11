سران آمریکا دروغگو هستند/ وحدت مردمی همیشه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری ظهر سه شنبه در دیدار وزیر کشور با وی با تاکید بر اینکه حضور و وحدت مردمی تا همیشه ادامه دارد، افزود: ملت قهرمان و غیور ایران قادر به انجام هر کاری است و این را دشمن به خوبی می داند.

وی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها نشان دادند که در رفتارشان با ایران دو رو هستند، گفت: سران آمریکا بدون اینکه متوجه شوند اظهاراتی می‌کنند که موجب تحریک مردم و حضور هرچه بیشتر آنها در صحنه‌های مختلف از جمله راهپیمایی 22 بهمن می‌شود.

آیت الله شبستری همچنین با تاکید بر اینکه کنگره آمریکا صهیونیسم است، گفت: مردم کشورمان همیشه پشتیبان ولایت فقیه هستند.