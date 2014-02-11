چهار ساختمان دهیاری در قوچان به بهره برداری رسید

خالقداد عرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 4 ساختمان دهیاری با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 200 میلیون ریال در چهار روستای دوغائی، خمارتاش، زیدانلو و فرخان علیا به بهره برداری رسید.

بخشدار مرکزی قوچان افزود: مدیریت امور عمومی به ویژه مدیریت روستایی در ایران و تدوین مبانی قانونی آن از عرصه هایی است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده که با راه اندازی دهیاری ها، ضمن ساماندهی مدیریت روستایی، خدمات ارزشمندی در حوزه های عمرانی، فرهنگی و خدمات روستایی از جمله مدیریت توسعه زیرساخت ها، برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی، منابع مالی و درآمدهای دهیاری، بهداشت روستایی، حفظ فضای سبز، نظارت بر زیرساخت ها و صدور پروانه های ساختمانی برای روستائیان عزیز فراهم می شود.

بخشدار مرکزی قوچان افرود: تشکیل دهیاری ها موجب مدیریت صحیح روستاها می شود و تشکیل شوراهای اسلامی اقدامی مناسب در راستای بهره وری و مدیرت صحیح و تکمیل حلقه مدیریتی روستاهاست.

عرب با اشاره به اهمیت خدمات رسانی مطلوب به روستاها گفت: در صورتی که به روستائیان توجه نشود باید شاهد افزایش روزافزون حاشیه نشینی باشیم چرا که یکی از عوامل مهاجرت از روستا به شهر، عدم توجه به روستاها است.