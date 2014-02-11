  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۵۹

مرکز آمار اعلام کرد:

نرخ تورم روستایی دی‌ماه 40 درصد شد

نرخ تورم روستایی دی‌ماه 40 درصد شد

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم مناطق روستایی ایران در دی‌ماه 92 به نرخ 40 درصد کاهش یافت، این نرخ ماه گذشته 40.9 درصد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ کشور در دی ماه سال 92 بر مبنای سال پایه 1390 را اعلام کرد.

1- شاخص کل در دی‌ماه  92 ﻋﺪد 188.6 را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ 1 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 29.8 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

2- درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ در دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ دی‌ﻣﺎه امسال، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ (ﻧﺮخ ﺗﻮرم) 40 درﺻﺪ اﺳﺖ در حالی که اﯾﻦ ﻧﺮخ در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ 40.9 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

3- ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و دﺧﺎﻧﯿﺎت در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ رﻗﻢ 216.6 رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ 1.5 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 36.7 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﺮخ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ دی‌ﻣﺎه 1392 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ 48.9 درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

4- ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت در دی‌ﻣﺎه سال جاری ﺑﻪ رﻗﻢ 169.7 رﺳﯿﺪ ﮐﻪ 0.5 درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 24.5 درﺻﺪ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ دی‌ﻣﺎه ﺳﺎل 1392 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه 33.3 درﺻﺪ اﺳﺖ.

کد مطلب 2234383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه