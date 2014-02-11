پیشرفتهای ملت ایران لرزه بر اندام دشمنان انداخته است/انقلاب اسلامی تحولی بزرگ در جهان ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن اختری پیش از ظهر سه شنبه در جمع راهپیمایان 22 بهمن بندرعباس، عنوان کرد:22 بهمن روز تجلی وحدت، ایمان، ایثار و فداکری ملت ایران است و ملت ایران از آغاز نهضت انقلاب اسلامی در سال 42 تاکنون متقدرانه و خستگی ناپذیر در تمامی صحنه ها و مقاطع حساس در مبارزه با استکبار جهانی حضور داشته اند.

وی افزود: در راهپیمایی 22 بهمن امسال نیز ملت ایران با حضور چشمگیر خود، بیعتی دوباره با از حضرت امام راحل، شهدای بزرگوار و مقام معظم رهبری داشتند و پیروزمندانه قدرت ملت ایران را به نمایش گذاشتند.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با اشاره به تلاش های دشمنان برای تضعیف روحیه و ایجاد خلل در عزم و اراده مردم ایران، عنوان کرد: دشمنان می خواستند تا ملت ما امسال در راهپیمایی 22 بهمن حضور مناسبی نداشته باشند چون حضور مردم در این روز تیری بر قلب دشمنان اسلام است.

اختری در ادامه سخنان خود به پیشرفت های ملت ایران طی 35 سال گذشته اشاره کرد و افزود: با وجود تمامی تحریم ها و مشکلاتی که با آن مواجه بودیم امروز در همین استان هرمزگان و در کنار آبهای نیلگون خلیج فارس مهندسان و جوانان مستعد کشور عزیزمان توانسته اند ناو جنگی و انواع موشک ها را بسازند و در واقع پیشرفت های ملت ایران لرزه بر اندام دشمنان انداخته است.

وی تصریح کرد: آمریکا طی این 35 سال و طبق فرموده امام راحل هیچ غلطی نتوانسته بکند و بیش از 10سال است که می گویند گزینه نظامی برای ایران روی میز است، اما آمریکا و اسراییل هرگز نمی توانند به ایران حمله کنند و پرونده نظامی آنها آنقدر خاک خواهد خورد تا از بین برود.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران تحولی عظیم در جهان ایجاد کرد، بیان داشت: در زمان پیروزی انقلاب کشورهای دنیا به دو بلوک شرق و غرب تقسیم می شدند اما انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) نقشه سیاسی دنیا را تغییر داد به طوری که پس از مدتی مکتب کمونیسم و شوروی از بین رفت و امروز نیز مکتب سرمایه داری با بحران های بسیاری دست و پنجه نرم می کند.

اختری خاطرنشان کرد: استکبار جهانی به دنبال ایجاد جهانی به هم پیوسته و دهکده جهانی بود که در این راستا می خواستند خاورمیانه جدید ایجاد کنند اما هرگز به این آرزوی خود نرسیده و امروز شاهد هستیم که خاورمیانه اسلامی در حال شکل گیری است.

وی با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در ایجاد بیداری اسلامی در منطقه، بیان داشت: امروز شاهد هستیم که مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین با قدرت در مقابل صهیونیست ها ایستادگی می کند و مردم بحرین نیز بیش از سه سال در مقابل اشغال آل سعود و جنایت آل خلیفه مقاومت کرده اند.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع)اضافه کرد: ملت ما به خوبی وحدت میان شیعه وسنی را به جهانیان نشان داده و باید تاکید کنیم که وهابیت تکفیری مسلمان نیستند بلکه مزدوران آمریکا و اسراییل هستند.

اختری گفت: انقلاب اسلامی طی 35 سال اخیر همواره در مسیر اصلی خود حرکت کرده و هیچگاه از مسیر و راه درست منحرف نشده است.