به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای نمایش «شمعدانی‌ها» شب گذشته دوشنبه 21 بهمن‌ماه در حالی با حضور نمایندگانی از بنیاد خیریه دهش‌پور آغاز شد که ایوب آقاخانی و بهاره رهنما طی سخنانی برای حاضران در تالار حافظ از آن‌ها درخواست کردند تا حمایت خود را از کودکان مبتلا به بیمار‌ی‌های خاص دریغ نکنند.



ایوب آقاخانی، نویسنده و کارگردان نمایش «شمعدانی‌ها» در این مراسم ضمن قدردانی از تماشاگران به‌خاطر حضور در تالار حافظ گفت: امشب به دیدن نمایشی آمده‌اید که جدای از ضرورت‌های زیبایی‌شناسانه، مدت‌ زیادی است از دغدغه‌های فرهنگی گروه محسوب می‌شود و در کنار تجربه‌های قبلی که همواره پرداختن به ترا‌ژدی‌‌ها را مورد توجه قرار داده، این بار پدیده و معضلی فرهنگی همچون مسئله مهاجرت را از منظر کمیک می‌نگرد.

این هنرمند در ادامه صحبت‌های خود همچنین به اختصاص نیمی از درآمد حاصل از فروش گیشه دو شب نخست اجرا به بنیاد خیریه دهش‌پور و کودکان مبتلا به بیماری‌های خاص اشاره کرد و عنوان کرد: طی پنج روز گذشته با سرماخوردگی ساده‌ای مواجه بودم که موجب شد برای به دست آوردن توان ادامه کار چندین بار به اورژانس مراجعه کنم و احتمالا هر یک از ما با چنین مشکلی مواجه شده‌ایم که بسیار سخت است. پس لطفا بیایید به آن‌هایی فکر کنیم که ناچار هستند با یک بیماری صعب‌العلاج ناخواسته دائم به ادامه زندگی بپردازند.

وی افزود: اختصاص نیمی از گیشه دو شب نخست اجرا به درمان مبتلایان بیماری‌های خاص کوچکترین کاری است که انجام می‌دهیم و آیا هر یک از ما تا این لحظه به رنج آن‌ها که با بیماری مکرر زندگی می کنند فکر کرده‌ایم؟، بیایید حتی وقتی «شمعدانی‌ها» را نمی‌بینیم به یاد کودکانی باشیم که ناغافل و از نخستین سال‌های زندگی متوجه شدند باید تا پایان عمر با بیماری سر کنند و به ادامه حیات بپردازند.

آقاخانی در پایان به اجرای کاملا خصوصی نمایش «شمعدانی‌ها» اشاره کرد و گفت: در شرایطی به سر می‌بریم که ظاهرا نباید به حمایت‌های دولتی امیدی داشته باشیم و گروه ما نیز همراه با دیگر فعالان عرصه نمایش کشور، ناخواسته به استخر خالی از آبِ تئاتر خصوصی پرتاب شد. رویکردی که اگر قرار باشد به سرانجام اولیه‌ برسد، احتمالا 10 سالی به سن همه ما اضافه شده است و اصلا مشخص نیست نتیجه‌ مورد نظر را داشته باشد یا خیر. پیمان پژوهنده‌ عزیز در این مسیر و برای اجرای نمایش "شمعدانی‌ها" به عنوان حامی با گروه تئاتر "پوشه" همراه شد که توجه شرکت‌ها و حامیان خصوصی در این رابطه جای تقدیر دارد.

نویسنده و کارگردان نمایش «شمعدانی‌ها» در این مراسم با سپاس از همراهی و توجه بهاره رهنما به فعالیت‌های خیریه و حمایت از کودکان مبتلا به بیماری‌های خاص از او درخواست کرد تا چند جمله‌ای در ارتباط با این فعالیت‌ها برای حاضران در سالن صحبت کند که این هنرمند ضمن اشاره به همکاری خود با بنیاد خیریه دهش‌پور اظهار داشت: مدتی است به عنوان سفیر حمایت از حقوق کودکان مبتلا به بیماری‌های خاص و سیاست‌گذاری در این رابطه با بنیاد خیریه دهش‌پور همکاری می‌کنم و بسیار خوشحالم این نهاد در کنار تعداد دیگری از فعالان امور خیر موفق به جلب اعتماد مردم شده است.

رهنما به شرایط سخت حاکم بر کشور به واسطه اعمال تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: در این میان بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص برای تهیه دارو با مشکلات بسیاری مواجه شدند، درحالی که ظاهرا قرار نبود چنین اتفاقی بیفتد.

وی در پایان بیان کرد: اما به دلیل تحریم‌های متنوع که بانک‌ها و مبادلات ارزی را تحت تاثیر قرار داد عملا شاهد بودیم تهیه دارو از خارج با دشواری‌های زیادی مواجه شد و کودکان هموفیلی و دیگر بیماری‌های خاص سختی‌های زیادی از این نظر متحمل شدند که تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا کاستی‌ها برطرف شود. بنابراین در کنار دیگر بنیادهای خیریه تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا حداقل بخشی از مشکلات به وجود آمده برای تهیه داروی مورد نیاز این کودکان بیمار برطرف شود که امیدوارم بیماران در آینده شاهد چنین سختی‌هایی نباشند.

نمایش «شمعدانی‌ها» شب گذشته در حالی با حضور هنرمندان و تماشاگران به صحنه رفت که نمایندگانی از بنیاد خیریه دهش‌پور نیز در تالار حافظ حضور داشتند. همچنین طبق اعلام قبلی گروه، نیمی از عواید مالی فروش گیشه اجرای دوم این اثر؛ امشب 22 بهمن‌ماه نیز به تامین بخشی از هزینه‌های درمان کودکان سرطانی اختصاص پیدا می‌کند.