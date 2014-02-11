حضور مردم در راهپیمایی نشان دهنده اعتماد به نظام و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گروسی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این حضور حماسی مردم پس از گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن ماه نشان دهنده اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی و مسئولان کشور است.



وی افزود: اگرچه شهروندان شهرستانهای غرب استان تهران از قومیتهای مختلف هستند ولی همه با هم و با همدلی، صفا و صمیمیت در جهت پیشرفت اهداف انقلاب اسلامی و کشور حرکت می کنند و همواره در تمام عرصه ها از جمله راهپیمایی ها و انتخابات مختلف حضور گسترده و فعال دارند، امسال نیز باشکوه تمام و در صدر همه شهرستانهای استان تهران حضوری دشمن شکن داشتند.



این مسئول ادامه داد: مذاکرات موفق دولت که با کشورهای قدرتمند دنیا انجام داده همه از برکت وجود این مردم و اقتدار آنها است مردمی که به دنیا ثابت کردند که هرگز گامی از آرمانهای خود عقب نخواهند گذاشت.

گروسی یادآور شد: امروز ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی با حضور در خیابانها و سر دادن شعارهایی علیه استکبار جهانی و دشمنان، بار دیگر وحدت و همدلی خود را به رخ جهانیان کشاندند.

نماینده مردم قدس، ملارد و شهریار اعلام کرد: امروز ایران اسلامی در حوزه بین المللی و سیاست خارجی حرفی برای گفتن دارد که حضور در مذاکرات، نشان دهنده این مهم است.

وی با اشاره به حضور بی نظیر ملت ایران در راهپیمایی امروز اعلام کرد: دشمن بار دیگر از اجرای توطئه های خود در کشور ایران نا امید شد.

