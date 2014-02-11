حضور مردم در راهپيمايي 22 بهمن تجلي عشق و شعور است

به گزارش خبرنگار مهر، امير سرتيپ حسين محمدي ظهر سه شنبه در حاشيه راهپيمايي 22 بهمن در جمع خبرنگاران افزود: امروز حضور مردم بسيار گسترده‌ تر و مستحكم‌تر از سال‌هاي گذشته است و هرچه جلوتر مي‌رويم اين همراهي بيشتر مي شود.

وي ادامه داد: آنچه در راهپيمايي 22 بهمن بيشتر به چشم مي آيد حضور جوانان و نسل امروز انقلاب است.

امير محمدي تصريح كرد: با وجود اين مردم توان دفاعی کشورمان در اوج است و همين باعث تسلیم دشمنان شده است.

فرمانده ارشد نظامي ارتش در استان‌هاي فارس و كهكيلويه و بويراحمد ادامه داد: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر نیروهای نظامی و انتظامی آماده دفاع از کشور عزیزمان بوده و گوش به فرمان ولایت برای سربلندی ایران است.