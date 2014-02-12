تحقیق گروه کارشناسی درباره تعطیلی پنجشنبه های مدارس

علی اصغر فانی در پاسخ به خبرنگار مهر در فرودگاه رامسر درباره تعطیلی روزهای پنجشنبه مدارس در سال تحصیلی آتی یادآور شد: یک گروه کارشناسان آموزش و پرورش بمدت سه ماه درباره این موضوع در حال تحقیق هستند ولی اکنون در این زمینه نظری ندارم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: از روز اول بارش برف اعتباری برای برفروبی سقف مدارس برای استانهای گیلان و مازندران در نظر گرفته شد.

وی اظهار داشت: همچنین با بازدید معاون عمرانی وزارتخانه، گزارش خسارتها به معاون اول رئیس جمهور نیز ارائه شده و با اولین فرصت پس از تامین اعتبار از سوی دولت، کاربازسازی مدارس آغاز می شود.



وی عنوان کرد: در آینده نزدیک سمینار مدیران کل آموزش و پرورش استانها را برگزار خواهیم کرد که موضوع سمینار، ساماندهی نیروی انسانی در این وزارتخانه است و با توجه به مصوبه ای که به پیشنهاد دولت در مجلس تصویب شده است، ساماندهی نیروی انسانی در سال تحصیلی آینده بصورت مطلوبتر انجام می شود.

فانی از پذیرش دانشجو در دشگاه فرهنگیان در سال آینده خبر داد و گفت: در دفترچه شماره 2 ظرفیت پذیرش این دانشگاه اعلام می شود.