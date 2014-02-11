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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۴۹

فلاح:

وحدت مردم با مسئولان مشکلات اقتصادی را حل می کند

وحدت مردم با مسئولان مشکلات اقتصادی را حل می کند

تبریز- خبرگزاری مهر: نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی گفت: وحدت مردم با مسئولان مشکلات اقتصادی کشور را حل می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس فلاح ظهر سه شنبه در جمع راهپیمایان شهرستان اهر با تاکید بر اینکه حضور امروز مردم به جهانیان پیام های زیادی خواهد داد، گفت: انقلاب اسلامی به برکت حمایت مردم و پشتیبانی ولایت فقیه با اقتدار به حیات با قدرت خود ادامه می دهد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی هدیه ای گرانبها و با ارزش برای مردم است، گفت: همه وظیفه داریم که با حضور در صحنه های سیاسی نشان دهند که همچنان پشتیبان و مدافع انقلاب هستند.

فلاح با اشاره به اینکه به برکت انقلاب اسلامی اکثر زیر ساختهای لازم در منطقه ایجاد شده، ادامه داد: تلاش دولت و مجلس در جهت حل مشکلات مردم بسیار پسندیده است که باید با تعامل هم سیاست های مشخص و خوبی بردارند و تلاش داریم با توسعه فعالیت ها و جذب سرمایه گذاران در بخش تولید و صنعت گام عملی در اشتغالزایی برداریم.

وی همچنین با بیان اینکه شهرستان اهر ظرفیت های زیادی برای سرمایه گذاری و اشتغال جوانان دارد، گفت: همه باید با وحدت و همدلی و پرهیز از حاشیه سازی در فکر توسعه کشورمان باشیم.

کد مطلب 2234429

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