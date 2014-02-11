دشمنان از نفوذ در کشور ایران نا امید شدند

بیژن سلیمان پور در حاشیه حضور در راهپیمایی 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن امروز، همچون گذشته اقتدار ملی و پافشاری برتامین منافع ملی را به رخ جهانیان کشاندند.

وی افزود: دهه مبارک فجر، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی (ره) و شهدای عزیز انقلاب اسلامی و یادآور به ثمر نشستن سالها مجاهدت و مبارزه ملت مسلمان ایران علیه استعمار و استبداد است.

این مسئول ادامه داد: ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی، با وحدت، اتحاد و پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین با اقدام هوشمندانه و نرمش قهرمانانه ی دولتِ که برخاسته از اراده ملت است، از شرایط کنونی به عنوان فرصتی بزرگ در راه رسیدن به اهداف والای انقلاب اسلامی بهره می برند و سیلی محکم دیگری را بر گونه ی استکبار جهانی نواختند.

فرماندار شهرستان رباط کریم تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در آستانه سی و پنجمین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در اوج عزت و اقتدار قرار دارد.

سلیمان پور گفت: مردم انقلابی و بصیر شهرستان رباط کریم امروز همراه با مردم سراسر کشور با شرکت گسترده در راهپیمایی یوم الله 22بهمن افتخاری دیگر را در تاریخ ایران اسلامی به ثبت رساندند.

وی در ادامه یادآور شد: راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال بار دیگر اتحاد و همبستگی بین ملت ایران را نشان داد و دشمنان را از نفوذ در این کشور نا امید و مایوس کرد.