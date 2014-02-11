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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۴۸

مسابقات لیگ والیبال نوجوانان کشور با قهرمانی متین ورامین در مشهد پایان یافت

مسابقات لیگ والیبال نوجوانان کشور با قهرمانی متین ورامین در مشهد پایان یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: مسابقات لیگ والیبال نوجوانان کشور با معرفی قهرمان این دوره از مسابقات تیم متین ورامین در مشهد پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات مرحله نهایی لیگ والیبال نوجوانان کشور که از روز جمعه آغاز شد بعد از ظهر سه شنبه در سالن مهران مشهد با قهرمانی تیم متین ورامین به پایان رسید.

در این مسابقات تیم سایپا البرز نایب قهرمان و تیم پیکان تهران نیز در جایگاه سوم لیگ والیبال نوجوانان کشور قرار گرفت.

تیم والیبال نوجوانان میزان خراسان که میزبان این مسابقات بود نیز پس از کسب دو پیروزی و 3 شکست در جایگاه چهارم لیگ کشور قرار گرفت.

تیم والیبال میزان خراسان در آخرین مسابقه لیگ نوجوانان کشور بعد از ظهر امروز در مقابل تیم سایپا قرار گرفت، که در پایان با نتیجه سه بر یک امتیاز بازی را به تیم میهمان واگذار کرد.

تیم سایپا در این مسابقه توانست با نتیجه 25 بر 22، 25 بر 22 و 25 بر 23 به ترتیب در ست های اول، دوم و چهارم تیم میزان را شکست دهد.

تیم های برتر این دوره از مسابقات طی مراسمی کاپ ها و جوایز خود را دریافت کردند.

از نکات مثبت این دوره از مسابقات که رضایت تیم های شرکت کننده و فدراسیون والیبال کشور را در پی داشت میزبانی خوب و قابل تقدیر باشگاه فرهنگی ورزشی میزان بود.

مرحله نهایی مسابقات لیگ نوجوانان با حضور تیم های متین ورامین، سایپای البرز، پیکان تهران، میزان خراسان، باریج اسانس کاشان و کاوه آمل به میزبانی میزان خراسان در سالن مهران مشهد برگزار شد.

 

کد مطلب 2234436

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