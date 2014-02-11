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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۴۹

طرح توسعه کارخانه پارس لبن در قوچان به بهره برداری رسید

طرح توسعه کارخانه پارس لبن در قوچان به بهره برداری رسید

قوچان - خبرگزاری مهر: به مناسبت دهه فجر و با حضور مسئولین، طرح توسعه کارخانه پارس لبن در قوچان به بهر برداری رسید.

علی یگانه مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح توسعه کارخانه پارس لبن با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال و از محل صندوق توسعه ملی و با عاملیت بانک کشاورزی قوچان به بهره برداری رسید.

رئیس جهاد کشاورزی قوچان: ظرفیت این کارخانه قبل از توسعه 30 تن در روز بوده که پس از اجرای فاز دوم و طرح توسعه به بیش از 50 تن در روز  رسیده و 60 نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم در این واحد مشغول به کار شده اند.

یگانه مقدم افزود:  تولیدات این کارخانه شامل انواع ماست، شیر، دوغ، پنیر پیتزا و پنیر خامه ای است.

وی با تاکید بر اهمیت کشاورزی  گفت: توسعه کشاورزی در کشور یکی از محورهای اصلی حفظ استقلال کشور بوده و برای ارتقا امنیت غذائی در کشور می بایست بصورت همه جانبه از بخش کشاورزی حمایت کرد.

رئیس جهاد کشاورزی قوچان با اشاره به نوسانات قیمت شیر در گذشته اظهار کرد: به دلیل نوسانات قیمت شیر در گذشته، واحدهای دامپروری و کارخانه های لبنیات، بسیار آسیب پذیر شده بودند که امیدواریم با تثبیت قیمت ها همچون چند ماه اخیر، در زمینه افزایش بهره وری و آموزش اقدامات بیشتری صورت بپذیرد.

 

کد مطلب 2234437

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