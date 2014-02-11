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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۱۰

آیت الله علم الهدی:

ملت ایران با فریادهای کوبنده خود پاسخی قاطعانه به دشمنان دادند

ملت ایران با فریادهای کوبنده خود پاسخی قاطعانه به دشمنان دادند

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: ملت ایران با فریادهای کوبنده خود پاسخی قاطعانه به دشمنان انقلاب اسلامی دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی، ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: شعارهای ملت ایران و فریادهای کوبنده آنان بزرگترین پیام و پاسخ قاطعانه به دشمنان انقلاب اسلامی بود.

وی با اعلام اینکه ملت ایران به ایستادگی و اقتدار نظام اسلامی کمک کرده اند، افزود: امروز همه آحاد جامعه در برابر گزینه های روی میز آمریکا رزمنده شده و با شعارهای خود به مقابله با استکبار پرداختند.

آیت الله علم الهدی عنوان کرد: مردم انقلاب اسلامی امروز به رهبرشان لبیک گفته و مشت محکمی به دهان یاوه گویان ومقامات سیاسی آمریکا زدند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: حضور و مشارکت گسترده مردم در راهپیمایی نشان داد که مردم به اسلام، ولایت، انقلاب و ملت وفادار هستند.

کد مطلب 2234438

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