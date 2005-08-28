رييس جمهور بر تمركززدايي و تفويض اختيارات به استان ها تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رييس جمهور در اين ديدار ضمن تبريك هفته دولت و روز كارمند و نيز گراميداشت ياد شهداي دولت و شهيدان رجايي و باهنر، آن دو بزرگوار را الگوي جاويدان همه مديران جمهوري اسلامي دانست و با اشاره به آثار عميق فرهنگي، اجرايي و اخلاقي به جاي مانده از دوران رجايي و باهنر، افزود: در هر عرصه اي از حكومت كه فرهنگ و منش آن بزرگواران جاري بوده، شاهد بالندگي در آن بخش بوده ايم و هر زماني كه از آن فرهنگ فاصله گرفته ايم، تلخ كامي ها نيز بيشتر شده است.

دكتر احمدي نژاد ارتباط تنگاتنگ استانداران با مردم و آشنايي آنها با نيازها و مشكلات منطقه را خاطرنشان و بر لزوم بسترسازي براي استفاده بهينه از ظرفيت ها و توانمندي هاي استاني در جهت توسعه و پيشرفت و شكوفايي استعدادهاي منطقه اي تاكيد كرد.

رييس جمهور نقش بي بديل استانداران به عنوان آبرو و تجلي دولت در استانها را يادآور و افزايش و تفويض اختيارات به دستگاههاي محلي در جهت رفع مشكلات و اعمال سريعتر سياست ها و انعكاس نيازهاي واقعي مردم به مركز را خواستار شد.