دشمنان در برابر منطق ایران راهی جز تسلیم ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سید کمال پیمبری، سخنران ویژه مراسم راهپیمایی 22 بهمن مردم شهر جدید پرند با قدردانی از حضور پرشور مردم و مسئولان با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: امروز شما با حضور مجدد خود در صحنه پیمان و بیعت خود را با ولایت مستحکم تر کردید و یک حماسه دیگر را پدید آوردید.

وی با بیان اینکه در دنیای امروز ملت بزرگ و نستوه ایران اسلامی تعیین کننده و سرنوست ساز است، ادامه داد: امروز ملت هوشیار، فهیم و هوشمند ایران اسلامی تحت رهبری خردمندانه و داهیانه مقام عظمای ولایت همانند نگینی در جهان می درخشد.

اسلام ناب به ملت ما اقتدار، آزادگی و سربلندی عنایت کرد

این مسئول با اشاره به اینکه مردم در روز 22 بهمن به یاد امام و شهدا با اسلام ناب محمدی تجدید بیعت کردند، گفت: این اسلام ناب به ملت ما اقتدار، آزادگی و سربلندی عنایت کرد و خداوند را شاکر هستیم که در عمر با برکت 35 ساله انقلاب و زیر پرچم علی و اولاد علی(ع) در رکاب ولایت مطلقه فقیه ملت بزرگ ایران در جایگاه والایی قرار گرفته است.

پیمبری با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران در دنیای امروز، الگوی اسلام ناب را به انسان های تشنه ارائه کرده است، افزود: این اسلام همان اسلام نابی است که کرامت انسانی را در بردارد و عزت و بزرگی برای انسانها به ارمغان می آورد و محبت، رحمت، عدالت و یکپارچگی را به همراه دارد.

فرماند لشکر 23 تکاور ارتش بیان داشت: امام راحل با این اسلام ملت را تربیت کرد و تعلیم داد، اکنون این امت شریف و مقام معظم رهبری، میراث امام و شهدا را به زیبایی قدردان هستند و انقلاب ما در راهی که امام مان ترسیم کرده با یک راهنمای مدبر و فهیم در مسیر نورانی خود در حرکت است.

مردم با اتکا به اسلام ناب مقابل دشمنان قرار گرفته اند

وی با بیان اینکه دشمنان ما مقابل همین اسلام کم آورده و گیج و مبهوت شده اند، اظهار داشت: مشرکان و کفار هم در صدر اسلام همین گونه مقابل اسلام گیج و مبهوت شده بودند و امروز گزینه روی میز ما همین مردمی هستند که با اتکا به همین اسلام ناب مقابل دشمنان قرار گرفته اند.

پیمبری با طرح این سوال که دشمنان، ملت ایران را از چه می ترسانند، خطاب به دشمنان گفت: دشمنان ما هنوز ملت شجاع ایران را نشناخته اند، گزینه های شما 35 سال است که روی میز بوده و تنها گزینه انتخابی تان هم نظامی بوده و شهدا و جانبازانی که تقدیم به انقلاب شده به خاطر این بوده که شما صرفا از همین گزینه استفاده کرده اید.

ملت ایران هیچ گاه نادم و پشیمان نبوده و نیستند

این مسئول با تاکید بر اینکه آزموده را آزمودن خطاست، اضافه کرد: دشمن می خواهد پشیمانی را به ملت ایران القا کند، همین جا اعلام می کنیم، این ملت شجاعانه بر سر آرمان های خود ایستاده است و سختی ها و مشکلات را تحمل می کند و به گذشته خود افتخار کرده و هیچ گاه نادم و پشیمان نیستیم، اقشار مختلف جامعه و بخصوص رهبری معظم مایه افتخار ما هستند.

وی با بیان اینکه ملت ایران آینده را امیدوارانه و روشن می بیند، بیان داشت: این آینده توسط مقام معظم رهبری ترسیم شده و شهدا علائم راهنمای این راه نورانی هستند، ایران اسلامی امروز به جایگاهی رسیده که برای منطقه و دنیا الگو شده و این ملت و آرمان های آن شکست ناپذیر است.

ولایت فقیه نقطه قوت ایران اسلامی است

فرماند لشکر 23 تکاور ارتش گفت: به گذشته خود مفتخریم و حال خود را در رکاب مقام عظمای ولایت ترسیم می کنیم، چرا که رمز موفقیت جامعه اسلامی ما تبعیت از رهبری خردمندانه ولایت فقیه و نایب امام زمان (ع) بوده و این نقطه قوت ایران اسلامی است و دشمنان ما این نقطه قوت را خوب شناخته همچنان که ملت ما هم این نقطه را خوب شناخته است.

پیمبری با تاکید بر اینکه دشمنان ما را از گزینه ای روز میز خود نترسانند، ادامه داد: جهت پیروی و حمایت از این نقطه قوت و نورانی آحاد جامعه در صحنه هستند، نیروهای مسلح ما آماده دفاع از حریم ولایت هستند و عمر دشمنان مطابق وعده الهی رو به زوال است چرا که ظلم پایدار نمی ماند و آنچه پایدارمی ماند اسلام ناب است.

وی با بیان اینکه این انقلاب توسط خون شهدا، تلاش ایثارگران و امت همیشه در صحنه تثبیت شده است،یادآور شد: هنوز اما کار این انقلاب تمام نشده چرا که پرچم انقلاب باید با دست با کفایت رهبر معظم انقلاب به صاحب اصلی آن حضرت بقیه الله الاعظم تحویل داده شود.

ایران در گذشته وابسته به استکبار بود

این مسئول افزود: این گذشته، حال و آینده انقلاب است، سوال اینجاست که کشور ما قبل از پیروزی انقلاب در چه جایگاهی قرار داشت و چه کسی ما را می شناخت، شعارهای قبل از انقلاب ما چه بود" استقلال آزادی جمهوری اسلامی" مگر استقلال نبود،چرا بود اما کشور ما به ظاهر مستقل بود و در باطن هیچ استقلالی در کار نبود.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد، سیاست، فرهنگ، نیروهای مسلح و صنعت ما وابسته به استکبار بودند، گفت: شخص اول مملکت قبل از انقلاب تمام امور را با سفارتخانه های آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی هماهنگ می کرد که سند آن موجود است، نمایندگان و وزرای ما فرمایشی بودند.

پیمبری با بیان اینکه در گذشته هیچ نقشی برای مردم در انتخاب و حضور قائل نبودند، بیان داشت: آنچه بود دیکته و اجرای اهداف استکبار جهانی بود و علما و اندیشمندان در حاشیه بودند و در قبال آن فرهنگ منحط و فاسد غرب در فرهنگ ما موج می زد و دست آنها را باز گذاشته بود.

وابستگان استکبار جهانی در گذشته بر ایران سلطه داشتند

فرماند لشکر 23 تکاور ارتش با اشاره به اینکه در گذشته وابستگان استکبار جهانی در کشور سلطه پیدا کرده بودند، اظهار داشت: آن زمان اقتصاد کاملا وابسته و بیش از اندازه داشتیم تا جایی که روزانه 800 کشتی منتظر تخلیه مایحتاج مردم ما در بندر بودند، کشاورزی ما نابود شده بود و صنایع مونتاژ داشتیم.

وی با بیان اینکه آزادی های سیاسی و اجتماعی در آن زمان نداشتیم و هیچ کس حق اظهارنظر نداشت، گفت: استقلال و آزادی کنونی که ملت ما زیر پرچم اسلام ناب و تلاش های امام راحل به دست آوردند درهیچ جای دنیا پیدا نخواهیم کرد، نظام مردمسالاری دینی ما هیچ دموکراسی که در غرب و کشورهای مختلف تعریف شده این اندازه حضور مردم را در بر ندارد.

هیچ قدرتی نمی تواند به مردم ما دیکته کند

پیمبری با اشاره به حضور و انتخاب آزادانه مردم در همه صحنه ها و انتخابات گفت: هیچ قدرتی نمی تواند به مردم ما دیکته کند، باید این آزادی ها را قدر بدانیم که خداوند زیر پرچم اسلام ناب به ما ارزانی داشته و این آرزویی است که خیلی از کشورها دارند که جای ما باشند و این قدرت به برکت خون شهدا و حضور مردم است.

این مسئول با اشاره به اینکه حکومت اسلامی، معتدل و مدبر است و حتی به دشمن فرصت می دهد، ادامه داد: اگر امروز نمایندگان مردم پای میز مذاکره نشسته اند از روی ضعف نیست از روی قدرت ملت ایران است که در یک طرف میز، مقابل قدرت ها و مستکبران نشسته اند، کسانی که اهل مذاکره نیستند و تنها اهل زور و قدرت نمایی هستند و امروز به خاطر رهبری داهیانه، حضور و قدرت مردم و خون شهداست که مقابل ما نشسته اند و این قدرت باید حفظ شود.

دشمن در برابر استدلال ما راهی به جز تسلیم ندارد

فرماند لشکر 23 تکاور ارتش با بیان اینکه این وعده الهی است که قدرت در دست ما خواهد بود، افزود: باید با تقوای الهی و تبعیت از رهبری این قدرت حفظ شود، خواهید دید که گفتمان ما در این مذاکرات برتر خواهد شد، نظام ما نظام منطق است و اسلام ناب، اسلام گفتگو، منطق و تدبیر است و آنها در برابر این استدلال راهی به جز تسلیم ندارند، منتها به خاطر خوی استکباری خود خارج از میز مذاکرات بیانات دیگری دارند.

پیمبری خطاب به مردم با تاکید بر اینکه مطمئن باشید منافع شما تضمین شده است، عنوان کرد: به لطف چشمان بینای ولایت و بیداری شما به هیچ قدرت استکباری اجازه نخواهیم داد چشم طمع به این مرز و بوم داشته باشد، امروز از طرف نیروهای مسلح ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی اعلام می کنم و اطمینان می دهم که تا خون در رگ ماست حافظ امنیت شما مردم خواهیم بود.

پیام قدرت ما برای مردم امنیت و برای همسایگان صلح و دوستی است

وی با تاکید بر اینکه این قدرت نظام جمهوری اسلامی برای مردم ما چیزی جز امنیت و آسایش و برای همسایگان چیزی جز صلح و دوستی نیست، یادآور شد: این دشمنان ما هستند که باید از قدرت نیروهای مسلح ایران بترسند، به حول قوه الهی این قدرت و حضور گسترده شما جهت حفظ نظام ادامه خواهد داشت چرا که انقلاب اسلامی راه نورانی و روشنی را در پیش رو دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان شهر جدید پرند صبح امروز همراه و همگام با ملت ایران به خیابان ها آمدند و با شرکت در راهپیمایی 22 بهمن و سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و ... خود بار دیگر با امام راحل، رهبر معظم انقلاب، شهدا و آرمان های انقلاب اسلامی، تجدید بیعت کردند.

مسئولان از جمله فرماندار رباط کریم و امام جمعه پرند، روحانیون، نیروهای انتظامی، بسیجیان، دانش آموزان و اقشار مختلف مردم پرند صبح امروز با حضور بموقع در مسیر تعیین شده راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر حضور خود در صحنه را به رخ دشمنان کشیده و در پایان با تکبیرهای خود بندهای قطعنامه پایانی راهپیمایی را تایید و اعلام کردند که تا پای جان پای انقلاب و رهبری ایستاده اند.