فرهنگسرای «ایران ما» در مسیر راهپیمایی 22 بهمن برپاست

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا اشرفی سرپرست معاونت فرهنگی این سازمان در محل فرهنگسرای «ایران ما» در ضلع شمال شرقی میدان انقلاب اظهار داشت: این فرهنگسرا علاوه بر میدان انقلاب در خیابان آزادی نبش خیابان نوربخش، پارک المهدی و بزرگراه محمد علی جناح برای ارائه خدمات و محصولات فرهنگی و هنری به شرکت کنندگان در راهپیمایی 22 بهمن ماه فعال است.

وی به برپایی غرفه کودک در این فرهنگسرا اشاره کرد و گفت: ساخت نمادهای استکبار جهانی با مواد دورریختنی و ساخت صورتک هایی از شخصیت های طاغوتی پیش از انقلاب و همچنین نقاشی از جمله برنامه های این غرفه از فرهنگسرای «ایران ما» است.

وی به توزیع 20 هزار «سربند سربلندی» منقوش به طرح پرچم جمهوری اسلامی ایران و شعار «من انقلابی ام» در این فرهنگسرا اشاره کرد و گفت: برپایی لوکیشن عکاسی راهپیمایی 22 بهمن ماه ویژه خانواده ها از دیگر برنامه های این فرهنگسرا است که روزهای پیروزی انقلاب در سال 57 را تداعی می کند. تصاویر تهیه شده در این لوکیشن برای خانواده ها ارسال خواهد شد.

اشرفی به توزیع فرم شرکت در مسابقه عکس شهروندی «قاب حماسه» در این فرهنگسرا اشاره کرد و افزود: این مسابقه به عکس های مرتبط با راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال اختصاص دارد که با دوربین های معمولی و یا موبایل از سوی شهروندان تهیه شده و در نهایت به 22 نفر از برگزیدگان، 22 جایزه اهدا خواهد شد. زمان ارسال آثار به این جشنواره 30 بهمن ماه است.

وی به حمل سه پرچم به ابعاد 7.5 در 13.5 متر منقش به شعارهای «به دشمنی که لبخند می زند اعتماد نکنید»، «این راه را تا پایان ادامه خواهیم داد» و «من انقلابی ام» در مسیر میدان انقلاب تا میدان آزادی اشاره کرد و گفت: گلباران میدان آزادی با 100 هزار گل کاغذی از فراز برج آزادی و اهدای 5 هزار عکس مقام معظم رهبری به شرکت کنندگان در راهپیمایی از دیگر برنامه های فرهنگسرای «ایران ما» در روز 22 بهمن ماه است. همچنین نمایشگاه عکس از راهپیمایی 22 بهمن ماه در سال های گذشته با عنوان «قاب سی و پنجم» از طریق ال ای دی همراه با پخش سرودهای انقلابی جمله برنامه های فرهنگسراست.

سرپرست معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، با اشاره به اینکه مسیر راهپیمایی شهر ری متقاوت از تهران است گفت: در شهر ری نیز نمایشگاه دستاوردها و خاطرات انقلاب و همچنین اتوبوس محصولات فرهنگی و غرفه کودک در مسیر راهپیمایی فعال است.