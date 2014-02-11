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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۱۷

عبدالله زاده:

22 بهمن روز تجلی قدرت و اتحاد ملی است

22 بهمن روز تجلی قدرت و اتحاد ملی است

رودسر – خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان رودسر گفت: بیست و دوم بهمن روز تجلی قدرت و اتحاد ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد عبدالله زاده پاشاکی ظهر سه شنبه در مراسم راهپیمایی 22 بهمن در رودسر افزود: مردم در سراسر کشور با حضور گسترده در راهپیمایی به دشمنان نظام نشان دادند که هیچگاه انقلاب اسلامی را تنها نمی گذارند و در تمام صحنه های انقلاب حضور پر شور دارند.

وی همچنین راز ماندگاری استحکام و اقتدار درونی نظام اسلام متکی بودن نظام را بر ایمان ها، محبت ها و اراده های مردم دانست و اظهارداشت: ملت ایران راهپیمایی 22 بهمن امسال شعارهای انقلاب را با استحکام فریاد زدند و بار دیگر اقتدار ملی و ایستادگی خود را به جهانیان نشان دادند.

امام جمعه رودسر گفت: در راهپیمایی روز 22 بهمن بار دیگر محکمتر از گذشته فریاد مرگ بر آمریکا را مردم ایران سر دادند و از توافقات به حق هسته ای این نظام حمایت کردند.

وی در ادامه با بیان اینکه دستاوردهای انقلاب باید به نسل های پس از انقلاب به خوبی تبیین شود، یادآورشد: همه باید تلاش کنند آرمانها و ارزشهای انقلاب که در راه آن خون های پاکی ریخته شده به نسلهای بعد انتقال دهند.

کد مطلب 2234466

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