دو هیئت پارلمانی و تجاری از هلند به ایران می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند با برگزاری مراسمی، سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشت. در این مراسم باشکوه بیش از 500 نفر از مقام های دولتی، سفرا و دیپلمات های مقیم، روسای سازمان های بین المللی، شخصیت های علمی و فرهنگی، نمایندگان رسانه ها، بازرگانان و صاحبان صنایع شرکت کردند.



کاظم غریب آبادی، سفیر کشورمان در لاهه طی سخنانی در این مراسم اظهار داشت: در دوره نظام دو قطبی، انقلاب اسلامی در سال 1979 به رهبری امام خمینی (ره) موجب تغییرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گسترده ای در ایران گردید و مردم ایران در یک همه پرسی با رأی 2/98 درصدی خود، نظامی اسلامی (مردم سالاری دینی) را برگزیدند. وی افزود: استقلال، آزادی، حکومت قانون، گفت و گو، تکثرگرایی و عدالت مهم ترین اصول و اهداف جمهوری اسلامی در سیاست داخلی به شمار می آید. ایران کشوری است که به مردم خود و مشارکت آنان در مدیریت کشور متکی است.



غریب آبادی همچنین افزود: ایران به عنوان کشوری باستانی با تاریخ و تمدن هفت هزار ساله، ادبیات و معماری غنی، چشم اندازهای طبیعی خیره کننده، منابع غني نفت و گاز، معادن متنوع و منابع طبیعی، سرزمین فرصتها و ظرفیتهای عظیم به شمار می آید. طی سی و پنج سال گذشته، ایران دستاوردهای بزرگی در حوزه های علمی، پزشکی، فناوری نانو، سلولهای بنیادی، هوافضا، ماهواره، دفاعی، آموزش، بهداشت، صنعت، معدن، کشاورزی و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای داشته است.



سفیر کشورمان در ادامه در خصوص یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: ایرانیان در 14 ژوئن 2013 با خلق حماسه ای بزرگ، دکتر روحانی را به عنوان رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران برگزیدند. مشارکت عظیم 2/72 درصدی مردم ایران در انتخابات بار دیگر پیوندهای مستحکم بین دولت و ملت را نشان داد. نتیجه این انتخابات که برای برخی از تحلیلگران و سیاستمداران خارجی غیرمنتظره بود، ثابت کرد که دولت ایران همواره به حق مردم برای انتخاب احترام گذارده و آن را تضمین کرده است.



مردم صلح دوست ایران با مشارکت در انتخابات، علاقه خود به گسترش دوستی، همکاری و گفت و گو با ملل و دول متمدن را در سرتاسر جهان ابراز نمودند. رئیس جمهور ایران از همان آغاز اعلام نمود که "سیاست تدبیر، اعتدال و امید، عدالت و ارتقای اعتماد دوجانبه بین ایران و دیگر کشورها را بر پایه احترام دوجانبه" پی خواهد گرفت. پیام واقعی رئیس جمهور ایران به جامعه بین المللی این است که ما منافع مشترک، اهداف مشترک برای ترغیب صلح، امنیت و آرامش در منطقه و جهان داریم.



غریب آبادی در ادامه اظهار نمود: اخیرا شاهد پیشرفت دیپلماتیک بارزی در مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک بودیم. هفت کشور بر سر برنامه اقدام موقتی در خصوص مسئله هسته ای در 24 نوامبر 2013 در ژنو به توافق رسیدند. توافق ژنو که از طریق دیپلماسی و مذاکره به دست آمد، نشانه جدیدی از ظهور بنای اعتماد و احترام دوجانبه است. توافق موقت که دستاوردی مهم و البته نخستین گام برجسته به سوی حل بحران غیر ضروری مبتنی بر رویکرد برد-برد است، بر این نکته تأکید می کند که دو طرف نیازمند کار با یکدیگر مبتنی بر " موضع برابر، احترام متقابل و منافع مشترک" هستند.



وی همچنین افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازیگر محوری در خاورمیانه، علاقه شدیدی به صلح، آرامش، پیشرفت و امنیت دارد و آینده ای پایدار، بادوام و موفق را برای همه ملل صلح دوست آرزو می نماید. ما بر این باوریم که تعهد سازنده و موثر در قبال کشورها راه را برای درک متقابل و دستاوردهای بیشتر همواره خواهد کرد. ایرانیان مردمی صلح دوست هستند و فرهنگ و تاریخ غنی آنها عمیقا ریشه در خردورزی، تعقل و تعامل با دیگر ملل دارد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: از آنجا که مأموریت من به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند در پایان این ماه به خاتمه خواهد رسید، دوست دارم به اختصار درباره روابط ایران و هلند مطالبی را ابراز نمایم. تاریخ روابط دو کشور به 400 سال پیش باز می گردد. طی این مدت، دو ملت و دو کشور به درک عمیق تری از یکدیگر رسیده اند و منافع ملی خود را ارتقا بخشیده اند. با در نظر گرفتن این اصل که " نقش دیپلماتها ساخت و تنظیم روابط تا تخریب آن است"، من و همکارانم کوشیده ایم از هر فرصتی جهت ارتقای روابط دو کشور طی 50 ماه گذشته بهره برداری نماییم. ایران و هلند دارای منافع مشترک متعددی در زمینه های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی هستند، امری که همکاری و تعامل آنها را ضروری می سازد.



سفیر ایران خاطر نشان کرد: وزیران امور خارجه دو کشور همیشه طی چهار سال گذشته با یکدیگر در تماس بوده اند. رئیس جمهور ایران و نخست وزیر هلند اخیرا در نشست داووس در سوئیس با یکدیگر دیدار و درباره مقولات گوناگونی گفت و گو کردند. رویدادهای فرهنگی بسیاری سالانه در روابط دو کشور رخ می دهد. سالانه بیش از 5 هزار جهانگرد هلندی از ایران دیدار می کنند و پس از بازگشت به هلند، به دوستان ایران بدل می شوند. بیش از 36 هزار ایرانی در هلند زندگی می کنند که نماینده فرهنگ ایراني هستند و ما بدان مفتخریم. هلند سومین شریک تجاری ایران در اروپاست و حجم تجارت دو کشور بیش از یک و نیم میلیارد یورو در سال است. شخصا بر این باورم که می توانیم این روابط را تا پنج میلیارد یورو در سال گسترش دهیم. به همین منظور و برای بحث در خصوص فرصتهای بیشتر جهت ارتقای روابط و درک بهتر، دو هیئت پارلمانی و تجاری هلند به زودی راهی ایران خواهند شد.