علی اکبر والایی دبیر دهمین جایزه ادبی قلم زرین در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام شناسایی نزدیک به پنج هزار اثر برای داوری در این دوره از این جایزه ادبی اظهار داشت: در مرحله نخست شناسایی آثار برای داوری در این جایزه ادبی و بر مبنای فهرست‌های تهیه شده از موسسه خانه کتاب، 2142 عنوان کتاب در موضوع داستان و 2828 عنوان کتاب در بخش شعر شناسایی شده است.

وی ادامه داد: در بخش نقد ادبی متاسفانه موسسه خانه کتاب تاکنون اطلاعات قابل توجهی را به ما ارائه نکرده و گویا موضوع نقد ادبی در تقسیم‌بندیهای این موسسه به طور مشخص وجود ندارد.به همین خاطر کارشناسان انجمن قلم ایران درصدد انتخاب و تهیه فهرستی از آثار در این بخش برآمده‌اند.

والایی تاکید کرد: فهرست تهیه شده به طور مشخص مربوط به بخش نخست تهیه کتاب‌ها برای داوری در دهمین جایزه قلم زرین است و این تعداد پس از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب و تهیه کتاب از نمایشگاه بیشتر خواهد شد.

دبیر دهمین جایزه ادبی قلم زرین در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد ترکیب هیئت داوران این جایزه ادبی تصریح کرد: امسال بخشی از داوران این جایزه را تغییر دادیم اما بخشی از داوران هم از میان داوران سال‌های گذشته انتخاب شدند. واقعیت ماجرا هم این بود که من موفق نشدم طرحی را که برای داوری داشتم عملیاتی کنم.

والایی افزود: پاره‌ای از دوستانی که مد نظرم بود داوری را نپذیرفتند و اعلام انصراف کردند و برخی نیز با کم‌لطفی، به تلفن‌هایشان جواب ندادند که با آنها طرح بحث شود. به همین دلیل و به خاطر محدودیت زمانی که برای معرفی داوران به هیئت مدیره داشتیم، داوران در نهایت به صورت ترکیبی از داوران جدید و قدیم انتخاب شدند.

وی تاکید کرد: در تمامی جلسات برگزار شده داوران تاکنون تاکید کرده‌ایم که نگاه‌های گذشته حاکم بر این جایزه ادبی باید تعدیل شود و اصرار داریم که همه آثار دیده شوند و حقی از اثری تضییع نشود و خودم هم بر این مساله نظارت خواهم داشت.

دبیر دهمین جایزه ادبی قلم زرین همچنین گفت: تمامی ناشران و نویسندگان تا بیستم اردیبهشت ماه سال آینده این فرصت را خواهند داشت تا آثاری از خودشان را که در سال 91 منتشر شده را برای داوری به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.