پیروی از رهبری و انزجار از آمریکا و صهیونیسم گزینه های روی میز ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین توسلی در سخنرانی یوم الله 22 بهمن شهرستان پردیس که با حضور مهدی مهاجر فرماندار شهرستان پردیس، سرهنگ کافی فرمانده سپاه پاسداران ناحیه پردیس، محمد لاله شهردار، دیگر مسئولان محلی و حضور حداکثری و بی نظیر مردم برگزار شد، اظهار داشت: طی روزهای حساس انقلاب در 35 سال پیش از این امام راحل(ره) که 14 سال در تبعید بودند به کشور بازگشته و این حرکت بزرگ تاریخی را به ثمر نشاند، ایشان شاید در دوره دوری از میهن به لحاظ جسمی از پیروان خود دور بود اما از نظر روحی در دل همه مردم جای داشت.

این مسئول اضافه کرد: این حرکت از 19 دی سال 56 هجری شمسی با پیام امام(ره) آغاز و در جریان آن تعداد بسیاری شهید در قم تقدیم اسلام و انقلاب شد، در اربعین این شهدا نیز مردمان تبریز خروشیدند و در چهلمین روز شهادت شهدای تبریز، مردم یزد و سپس در سراسر کشور طنین شعارهای انقلابی و تظاهرات برپا شد.

توسلی ادامه داد: طی 14 ماه تظاهرات، راهپیمایی، فرار سربازان از پادگان ها، تحصن، اعتصاب و کناره گیری کارگران و کارمندان از دستگاه های دولتی در راستای همراهی با حرکت مردم و امام راحل(ره) انجام شد و سرانجام سران ظالم رژیم طاغوت و مهره های اصلی حکومت شاهنشاهی از کشور گریختند.

پاسخ امام به پرسشی مبنی بر راه رهایی از مشکل تراشی کشورهای محل تبعید

امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی افزود: در این بین رژیم بعث که دیگر تحمل حضرت امام(ره) را نداشت، تداوم حضور ایشان در عراق را نپذیرفت و آن حضرت به کویت و سپس به فرانسه رفتند.

وی بیان داشت: آن روز که تصمیم بر سفر به فرانسه گرفته شد، خبرنگاران رسانه های جهانی از ایشان پرسیدند که اگر فرانسه به دلیل رابطه خوب با شاه ایران اجازه فعالیت به شما ندهند تکلیف چیست و ایشان پاسخ فرمودند که به جای دیگر می روم، اصحاب رسانه بار دیگر سئوال کردند که اگر آن کشور نیز ادامه حضور شما را قبول نکرد چه می کنید و حضرت فرمود که "اگر هیچ کشوری به من راه ندهد یک کشتی اجاره می کنم و از آبهای آزاد پیام انقلاب را به مردم ایران و جهان ارسال می کنم".

این مسئول ادامه داد: بالاخره امام راحل(ره) در فرانسه و در دهکده ای به نام نوفلوشاتو مستقر شدند؛ شهید مرتضی مطهری پس از بازگشت از فرانسه پیرامون شرایط امام(ره) گفت: "امام دارای سه عنصر ایمانی قوی است، ایمان به خدا، ایمان به هدف و ایمان به امت؛ از این رو ایشان به طور قطع پیروز می شوند".

توسلی اضافه کرد: با نزدیکی به موعد پیروزی انقلاب اسلامی جابجایی و انتقال اطلاعات نیز شتابی چشمگیر به خود می گرفت، اگر در روزهای نخست آغاز نهضت خبرها به شکلی ماهیانه ارسال می شد، در روزهای آخر کار به جابجایی ساعتی اطلاعات منتشره از اطلاعیه های امام(ره) رسید.

خطر در کمین هواپیمای امام(ره)

امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی افزود: امام(ره) سرانجام تصمیم گرفتند تا روز 6 بهمن وارد کشور شوند اما بختیار، نخست وزیر وقت فرودگاه مهرآباد را به روی پروازهای خارجی بست.

وی ادامه داد: امام خمینی با شنیدن خبر انسداد فرودگاه های ایران به روی پروازهای خارجی فرمودند که با اولین پرواز به ایران رفته و در کنار مردم قرار میگیرم؛ در این میان آیت الله شهید بهشتی تحصنی را با حضور دانشجویان، علما و سایر اقشار انقلابی جامعه در دانشگاه تهران به راه انداخت و سرانجام بختیار در 11 بهمن مجبور شد تا از تصمیم مذکور عقب نشینی کند.

این مسئول اضافه کرد: همان شب قرار شد هواپیمایی فرانسه پروازی به ایران داشته باشند و 300 خبرنگار نیز همراه امام(ره) به ایران بیایند که با اعلام وجود خطر احتمال حمله به هواپیما حامل ایشان 150 نفر از این خبرنگاران از سفر منصرف شدند.

تحصن افزود: امام راحل(ره) در طبقه دوم یک هواپیمای 747 متعلق به ایرفرانس نشسته بودند که از سوی خبرنگاران مورد این پرسش قرار گرفتند که برای رفتن به ایران بعد از 14 سال تبعید چه احساسی دارید و حضرت پاسخ فرمودند که "هیچ، من وظیفه ای دارم و می روم که به تکلیف عمل کنم؛ اصل موضوع مبارزه علیه رژیم طاغوت و نظام پوسیده شاهنشاهی است، اگر پیروز شوم که پیروز هستم و اگر پیروز هم نشوم باز هم پیروز شده ام چون وظیفه ام را انجام داده ام".

خنثی سازی کودتا با تدبیر امام(ره)

امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی بیان داشت: امام راحل(ره) وارد خاک میهن اسلامی شد و بی نظیر ترین استقبالی که تاریخ به خود دیده از سوی مردم انجام شد، اتومبیل حامل ایشان فاصله بین فرودگاه تا بهشت حضرت زهرا(س) را بیش از زمان معمول طی کرد و حضرت در کنار مزار شهدای انقلاب سخنرانی قرائی ایراد فرمودند.

وی ادامه داد: از جمله پیش بینی های آن روزهای حساس می توان به احتمال ترور امام(ره) و همچنین بروز کودتا اشاره کرد، مورد نخست که به حول قوه الهی رخ نداد اما انجام کودتا یکی از برنامه های شبکه ضد انقلاب بود.

این مسئول اضافه کرد: ساعت دو عصر روز 21 بهمن ماه وضع شرایط حکومت نظامی اعلام شد و تنها ساعتی بعد از این خبر، امام راحل(ره) با علم بر احتمال کودتا دستور دادند که مردم بی توجه به این منع تردد و حضور در معابر به خیابان ها آمده و تظاهرات راه بیندازند.

توسلی افزود: امام(ره) با بیان اینکه شکستن حکومت نظامی و حضور در خیابان ها یک تکلیف است، حکومت نظامی را شکست، پادگان های یکی پس از دیگری در اختیار مردم قرار گرفت، تلویزیون به تصرف انقلابیون درآمد و نخستین صدایی که از رادیو شنیده شد صدای هیجان زده و شاد شهید محلاتی بود که چند بار تکرار کرد "ملت بزرگ ایران توجه کنید، اینجا صدای ملت اسلامی ایران است".

به گفته امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی، از همان روز به بعد بزرگترین پدیده قرن رخ داد و امروز بعد از 35 سال این شجره طیبه با وجود دشمنی های بسیار و کارشکنی های متعدد مستحکم و استوار به تحقق اهداف خود می اندیشد.

تحقیر آمریکا توسط ایران

وی ادامه داد: آن روز امام راحل(ره) فرمود که ما آمریکا را زیر پا می گذاریم و زمانی که معاون وقت رئیس جمهوری ایالات متحده قصد سفر به ایران را داشت ایشان او را از همان فضای ایران بازگرداند و مقامات آمریکایی اذعان کردند که ایران ما را تحقیر کرد.

این مسئول اضافه کرد: یک دهه پیش از این که مباحث مربوط به پرونده هسته ای مطرح شد ایران تنها یک حلقه 164 عددی سانتریفیوژ داشت و به آمریکا پیغام داد که ما حاضریم با شما مذاکره کنیم تا به تفاهم برسیم، آن روز آمریکا ایران را به سخره گرفت و غنی سازی اورانیوم را کاری محال برای دانشمندان کشورمان خواند.

توسلی افزود: حال امروز همه ابرقدرت های جهانی مقابل توان امت اسلامی ایران زانو زده اند، در حال حاضر ایران دارای 19 هزار سانتریفیوژ است و به بیان رئیس سازمان انرژی اتمی به زودی جوانان دانشمند کشورمان آخرین نوع از پیشرفته ترین نسل سانتریفیوژها را نصب می کنند.

به گفته امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی، در دنیای امروز چهار رشته علمی مهم، شاخصی تعیین کننده برای برتری کشورهای جهان است که از جمله این شاخص ها، دانش هسته ای است و ایران در این زمینه در رده نهم جهانی قرار دارد، این تکنولوژی تنها در انحصار چند کشور بود که ایران با شکست این انحصار به قدرتی جهانی بدل شده است.

وی ادامه داد: دیگر دانش مهم در دنیای امروز نانوفناوری است؛ ایران در علم رتبه 16 جهان است و در نانوفناوری تا رتبه هفتم پیش رفته است.

این مسئول اضافه کرد: دیگر علومی که آقایی را برای هر ملتی به ارمغان می آورد مخابرات و دانش فضایی است که امروز این چهار دانش بزرگ و کاربردی در سایه خون شهدا، مدیریت رهبر فرزانه انقلاب و تلاش شبانه روزی فرزندان غیور ایران اسلامی در اختیار کارشناسان کشورمان قرار دارد.