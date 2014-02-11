ملت ایران از حقوق هسته ای خود کوتاه نخواهند آمد/ به دشمن اجازه اشراف به اسرار نظامی خود را نمی دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مراسم گرامیداشت 22 بهمن با حضور مردم و مسئولین در شهرستان ری برگزار شد، سخنران ویژه این مراسم حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران بود که ضمن گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران استمرار نهضت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) است، ویژگی نهضت انبیای الهی قیام علیه ظلم و نجات انسانها بوده در واقع ائمه اطهار (ع) برای هدایت بشر به امر و اذن خداوند متعال قیام کردند و به دنبال مال و منصب و سلطنت نبوده اند.

وی افزود: امام خمینی (ره) وارث جدش پیامبر (ص) بود و هدف اساسی و اصلی ایشان هدایت و روشنگری برای احکام اسلام، آشنا کردن مردم با دین خدا و مکتب ساز آزادگی بوده است، در واقع روح بلند حضرت امام خمینی (ره) که در اثر اخلاص و اتصال به خداوند همانند دم مسیحا بود، نام ایشان حقیقتا روح خدا را زنده کرد و سبب بیداری افکار اسلام تشیع و ملت ایران شد.

حجت الاسلام صدیقی ادامه داد: امام راحل (ره) با زنده کردن افکار اسلام توانست ریشه فساد دو هزار و 500 ساله که در مملکت ایران بود را از بین ببرد و ملت ایران زیرپرچم امامت و ولایت قرار گرفت آنچنان که نه سلطنت شاهنشاهی و نه آمریکا و مستکبران جهان توان مقابله با این انقلاب را نداشته و نخواهند داشت.

این مسئول عنوان کرد: کشورهای شرق و غرب در نگه داشتن سلطنت با هم هماهنگ بودند از اینرو در کمک کردن به صدام و نابودی انقلاب اسلامی در آغاز حیاتش با همدیگر همدست شدند اما امام خمینی(ره) با امت اسلامی ایران توانست سیلی محکمی به کشورهای غرب و شرق زده و سبب سرافرازی و پیروزی انقلاب اسلامی شود.

وی متذکر شد: پیروزی انقلاب اسلامی پیروزی فرهنگی و معنویت اسلامی بوده است به همین دلیل انقلاب اسلامی مرزهای ایران را در نوردیده و اسلام را در جهان به عنوان قدرتی جدید مطرح کرده است.

لزوم اجرای احکام اسلام توسط قوای سه گانه

صدیقی اظهار داشت: ملت ایران طی 35 سال گذشته که همواره در جنگ تمام عیار با استکبار جهانی بود، توانست با جهاد و صبر، استقامت و ولایت مداری به پیشرفت هایی چشمگیر در عرصه های مختلف دست یابد، در حال حاضر انقلاب اسلامی ایران به عنوان قدرتی که با تمامی قدرتهای جهان رقابت می کند مطرح است و ابر قدرتهای جهان تنها رقیب خود را ایران اسلامی می دانند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اقتدار روحی حضرت امام خمینی (ره) ادامه داد: ایشان هیچ گاه در مقابل دشمن تسلیم نشد و با روحیه عاشورایی و ایمان حسینی (ع) توانست انقلاب اسلامی را هدایت کرده و به پیروزی برساند.

صدیقی با اشاره به ترسیم اصول و پایه های اصلی انقلاب اسلامی که امام راه حل (ره) در 35 سال گذاشته بنیان آن را گذاشت، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران بر پایه اسلام بنا نهاده شده لذا ملت ایران از دولت و تمامی مسئولان می خواهد که قوانین اسلامی را در جامعه پیاده کرده و مبارزه با بدحجابی، فحشا، اعتیاد و ... در دستور کار خود قرار داده زیرا که وظیفه دولت و قوای سه گانه اجرای احکام اسلام است.

ولایت فقیه استمرار حرکت انبیای الهی است

این مسئول ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران شالوده اصلی خود را با قرابت اهل بیت و ائمه اطهار (ع) و استمرار ولایت و رهبری می داند، در واقع امام راه حل (ره) با پایه گذاری انقلاب اسلامی با مدیریت دینی توانستند اسلام را از انزوا به متن زندگی آورده در واقع اسلام را بین المللی کنند.



صدیقی با اشاره به مساله ولایت که به عنوان محور اساسی حرکت مستضعفین و نابودی مستکبران مطرح است، گفت: با پشتیبانی ولایت فقیه انقلاب اسلامی توانست فتنه سال 88 را پشت سر بگذارد، در این فتنه دشمنان مقدماتی را که برای فروپاشی شوروری انجام داده بودند می خواستند همان اقدامات ار برای انقلاب اسلامی تدارک ببینند اما ملت ایران با هدایت و رهنمودهای مقام معظم رهبری توانست قوی تر از سالهای گذشته حماسه 9 دی را خلق کند.



این مسئول اضافه کرد: یکی دیگر از خطوط اصلی امام راه حل (ره) مقابله با استکبار جهانی است زیرا که اسلام تضاد ذاتی با ظلم دارد اسلام هیچ ذلتی را نمی پذیرد، لذا ماهیت استکبار باجگیری و پایمال کردن حقوق مظلومین است، با توجه به این ماهیت انقلاب اسلامی تا آخر در مقابل آمریکا خواهد ایستاد.



وی با اشاره به خطوط اصلی انقلاب اسلامی گفت: ملت ایران مخالف غده سرطانی اسراییل است و رای امام راحل (ره) این بود که اسراییل باید از صحنه روزگار محو شود.



صدیقی با اشاره به اینکه اعتماد و توکل به قدرت لایزال الهی و خود باوری از اصول خدشه ناپذیر انقلاب اسلامی است، اضافه کرد: ایرانیان دارای استعداد ذاتی و درخشانی هستند و در صورت شکوفایی استعدادها می توانند جهان را تسخیر کنند، در دوران گذشته جوانان و مردم بر این باور بودند که نمی توانند بدون غرب صنعت و تکنیکی داشته باشند اما امام راه حل (ره) این روحیه خودباوری را در ملت ایران ایجاد کردند لذا شاهد هستیم که کشور ایران به دستاوردهای عظیمی در عرصه های مختلف دست پیدا کرده است.



وی ادامه داد: روحیه استقلال طلبی در شعارهایی مانند استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ایران مشهود است و این مهم نقش تعیین کننده ای در عزت انقلاب اسلامی داشته و دارد، همچنین ولایت ملت ایران برابر با اسلامیت اس و به سمت ولایت حرکت می کنند.

این مسئول با اشاره به مذاکرات ایران با 1+5 افزود: تیم مذاکره کننده باید بدانند که ملت ایران از حقوق خود که حق هسته ای است هرگز کوتاه نخواهند آمد و هیچگاه به دشمن خائن، تروریست پرور و ناقض حقوق بشر اجازه اشراف به اسرار نظامی و موشکی خود را نخواهد داد.



ملت ایران همواره از ولایت و رهبری حمایت خواهد کرد



وی گفت: ملت سرافراز ایران که زندگی امام حسین (ع) را الگوی خود قرار داده اند و با سربلندی هشت سال دفاع مقدس را طی کرده اند، امروز با این تحریمها عقب نشینی نخواهند کرد و از عزت و دستاوردهای که به دست آورده اند هرگز عقب نشینی نخواهند کرد.



صدیقی افزود: حضور پرشور و گسترده ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن سیلی محکمی به صورت یاوه گویان و دشمنانی بود که بعد از مذاکرات ملت ایران را تحقیر کردند، بود.