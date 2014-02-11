  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۴۱

پرده برداری از سه درب مطلای حرم مطهر امامین جوادین(ع) در شیراز

پرده برداری از سه درب مطلای حرم مطهر امامین جوادین(ع) در شیراز

هفته آینده از سه درب مطلای حرم مطهر امامین جوادین(ع) ساخته شده توسط هنرمندان استان فارس پرده برداری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد استان فارس با اعلام این خبر گفت: مراسم رونمایی از سه درب مطلای حرم مطهر امامین جوادین که در طول یک سال گذشته ساخته شده است یک شنبه 27 بهمن ماه با حضور علما و روحانیون، مقامات کشوری و مسئولین ستاد در شهر شیراز برگزار می شود.

جابر مهدیار افزود: این دربها که شامل یک درب بزرگ و دو درب متوسط است با تامین مالی فرهنگیان استان ، مردم شهرستان اقلید و بیت مرحوم سید عبدالباقی آیت اللهی ساخته شده است.

مهدیار با بیان اینکه اساتیدی چون مهدی رضایی ، رحیم زرین کفش در قلم زنی و حیدر علی حقیر، حمید رمضان زاده در زمینه درودگری این دربها فعالیت کرده اند، گفت: در سازه این دربها 12 متر مکعب چوب ساج به همراه قطعات قلمزنی شده نقره و مس با آبکاری طلا به کار رفته است.

وی درباره سایر مشخصات این دربها گفت: درب بزرگتر به طول 6.80 متر و عرض 3.60 متر و دربهای متوسط نیز به طول  4.80 متر و عرض 3.20 متر ساخته شده است که در درب بزرگ 170کیلوگرم مس 15 کیلوگرم نقره و 2 کیلوگرم طلا استفاده شده و دربهای متوسط نیز  شامل 140 کیلوگرم مس ،15 کیلوگرم نقره و 1 کیلوگرم طلا هستند.

کد مطلب 2234483

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها