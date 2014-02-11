پرده برداری از سه درب مطلای حرم مطهر امامین جوادین(ع) در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد استان فارس با اعلام این خبر گفت: مراسم رونمایی از سه درب مطلای حرم مطهر امامین جوادین که در طول یک سال گذشته ساخته شده است یک شنبه 27 بهمن ماه با حضور علما و روحانیون، مقامات کشوری و مسئولین ستاد در شهر شیراز برگزار می شود.

جابر مهدیار افزود: این دربها که شامل یک درب بزرگ و دو درب متوسط است با تامین مالی فرهنگیان استان ، مردم شهرستان اقلید و بیت مرحوم سید عبدالباقی آیت اللهی ساخته شده است.

مهدیار با بیان اینکه اساتیدی چون مهدی رضایی ، رحیم زرین کفش در قلم زنی و حیدر علی حقیر، حمید رمضان زاده در زمینه درودگری این دربها فعالیت کرده اند، گفت: در سازه این دربها 12 متر مکعب چوب ساج به همراه قطعات قلمزنی شده نقره و مس با آبکاری طلا به کار رفته است.

وی درباره سایر مشخصات این دربها گفت: درب بزرگتر به طول 6.80 متر و عرض 3.60 متر و دربهای متوسط نیز به طول 4.80 متر و عرض 3.20 متر ساخته شده است که در درب بزرگ 170کیلوگرم مس 15 کیلوگرم نقره و 2 کیلوگرم طلا استفاده شده و دربهای متوسط نیز شامل 140 کیلوگرم مس ،15 کیلوگرم نقره و 1 کیلوگرم طلا هستند.