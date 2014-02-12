ناصر حسینی‌مهر کارگردان نمایش «هراکلس 5» درباره کم شدن تعداد اجرای این نمایش از 40 به 17 اجرا به خبرنگار مهر گفت: نمایش «هراکلس 5» از سال گذشته در نوبت اجرا قرار گرفت و قرار بر این بود که ما از 17 بهمن ماه تا آخر سال به مدت 40 شب در تماشاخانه استاد سمندریان به صحنه برویم. در آن زمان به من اعلام کردند که اگر موردی ندارد این سالن را به صورت مشترک با نمایشی خارجی سهیم شوم که من هم پذیرفتم.

وی افزود: بعدا به من گفتند که باید دکور نمایش را به شکل پرتابل بسازم اما این امکان برای ما وجود نداشت چون من شیوه خاص خودم را در طراحی یک نمایش دارم و نمی توانم دکور و طراحی‌هایم را به راحتی تغییر دهم. در نهایت می خواستم از اجرای نمایش انصراف دهم که با صحبت‌هایی که با مدیر تماشاخانه ایرانشهر و کارگردان نمایش «بازگشت پسر نافرمان» داشتیم قرار بر این شد که هرگروه جداگانه و طی 20 شب در این سالن اثرشان را به صحنه ببرند.

این کارگردان ادامه داد: از این 20 شب، ما یک شب را به گروه نمایش «بازگشت پسر نافرمان» برای نصب دکور و نورپردازی سالن دادیم و به دلیل اینکه پای یکی از بازیگران نمایش هم شکسته بود مجبور شدیم دو روز اجرای کار را به تعویق بیندازیم که در نهایت نمایش ما تنها 17 اجرا خواهد داشت. در اتفاق روی داده نه گروه ما مقصرند و نه گروه دیگر. این اتفاق به خاطر برنامه‌ریزی غلط رخ داده است اما من نیز از همان ابتدا نباید مهربانی به خرج می دادم و می پذیرفتم که نمایش دیگری همزمان با ما اجرا شود.

وی درباره مشکلات مالی که این نمایش با آن روبرو است توضیح داد: در حال حاضر گروه از لحاظ مالی در مضیقه قرار دارد. 25 میلیون تومان خرج لباس و دکور و خرج های جانبی کار شده اما مرکز هنرهای نمایشی هیچ کمکی به ما نکرده است. بازیگران جوان این نمایش 10 ماه است که مشغول تمرین هستند و این انصاف نیست که با این همه محدودیت در زمان اجرا و از لحاظ مالی روی صحنه بروند.

این بازیگر پیشکسوت افزود: بازیگران نمایش «هراکلس 5» از بین 300 بازیگر دیگر که در فراخوان انتخاب بازیگر این نمایش شرکت کرده بودند، انتخاب شدند. 99 درصد بازیگران گروه فارغ التحصیلان تئاتر و لیسانس و فوق لیسانس در رشته خودشان هستند. بسیاری از آنها 6 ماه تمام کار و درسشان را برای تمرین در این نمایش گذاشتند اما متاسفانه با عدم حمایتی که از «گروه تئاتر 6 » شده است و اینکه ما تنها گیشه فروش بلیت با کسر 20 درصد را در اختیار داریم در انتهای اجرا به نظر نمی رسد چیزی برایمان باقی بماند.

کارگردان «ویتسک» متذکر شد: اما تنها دلیلی که باعث می شود همچنان دلمان برای اجرای یک نمایش بتپد عشق به صحنه است. در این اثر نمایشی برخلاف کارهای گذشته از جوانها استفاده کردم چون معتقدم باید راه را برای این افراد با استعداد باز کرد. این ما قدیمی‌ترها هستیم که باید صحنه را در اختیار این جوان ها قرار دهیم. آنها پر از ایده و انرژی هستند پس نباید آنها را نادیده گرفت.

حسینی مهر در پایان صحبتهایش درباره استقبال از این اثر نمایشی در چند روزی که از اجرایش می گذرد، گفت: خوشبختانه در این چند شبی که اجرای نمایش می گذرد با استقبال خوبی روبرو بودیم. البته «گروه تئاتر 6» تماشاگران خاص خودش را دارد، افرادی که نوع کار ما را دوست داشته باشند. البته انبوه تماشاگر من را فریب نمی دهد چون یک نمایش ممکن است 100 تماشاگر داشته باشد اما تعداد کمی با آن ارتباط برقرار کنند و برعکس ممکن است همه 10 تماشاگری که از یک کار دیدن کرده اند آن اثر را پسندیده و جذبش شوند. بنابراین من 10 تماشاگر را به 100 تماشاگر ترجیح می دهم.

این اثر نمایشی اقتباسی آزاد از «هراکلس» اریپید نوشته هاینر مولر است که انتقادی تند به دنیای مصرفی و صنعتی امروز دارد. این نمایش داستان مردمی را روایت می‌كند كه برای رها شدن از شر ناپاكی کشورشان به قهرمان اسطوره‌ای «هراكلس» پناه می‌برند.

«هراکلس 5» تا 6 اسفند ماه هر شب ساعت 19:30 در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می رود.