یاوه سرایی دشمنان نیازمند پاسخ محکم دولتمردان است

به گزارش خبرنگار مهر احمد بخشایش اردستانی ظهر دوشنبه در سخنرانی راهپیمایی 22 بهمن اردستان در میدان نماز این شهر به ویژگی های انقلاب اسلامی اشاره و اظهار داشت: رهبری و امام، دین در مدیریت جامعه و حضور مردم در صحنه های انقلاب از ویژگی های مهم انقلاب ما است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران طبقات را برهم زد گفت: دلیل آن رهبری چون امام بود وامام مرد خدا بود و برای خدا زیست و برای خدا قیام کرد و تنها کسی بود که رو به دنیا نکرد ولی دنیا با تمام قد به ایشان رو کرد.

نماینده مردم اردستان درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امام به قدرت پشت کرد و قدرت به ایشان روی آورد اظهار داشت:امام علی(ع) می فرمایند تو مراقب آخرتت باش، دنیا ذلیلانه به سوی تو خواهد آمد.

عضو کمسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امام از ابتدای انقلاب تا انتهای انقلاب همواره به مردم تکیه داشت ومردم را مقدم انقلاب می دانست افزود: جانشین امام نیز همین طور است و مقام معظم رهبری فردی است پر ظرفیت و امام هم پرظرفیت بود چون آن ها تاسی به پیامبر و علی مرتضی می کنند.

وی افزود: دولتمردان ما در مقابل یاوه سرایی دشمنان بایستند و محکم جوابشان را بدهند و مطمئناً اگر این طور باشد موفق خواهند بود مذاکرات به سرانجام خواهد رسید و تحریم ها برداشته خواهد شد.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ما امروزه اقتدار داریم و پیشرفت کردیم و رهبر داریم و مشکل مصر این بود که رهبر نداشت ما متحدیم و حرکتمان متحدانه خواهد بود .