دستاورهای وزارت نفت در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست ارایه می شود

محمد حسین اردشیری افزود: با توجه به اینکه سوخت یکی از منایع آلاینده هواست از این رو وزارت نفت با برنامه ربزی های انجام داده اکنون روزانه حدود 8 میلیون لیتر بنرین با استاندارد یورو 4 تولبد می کند که تمام آنها توزیع می شود.

مدیر دفتر ایمنی بهداشت و محیط زیست وزارت نفت اظهارداشت: با توزیع بنزین با استاندارد یورو 4 مشکل سوخت در 4 کلان شهر کشور از جمله تهران ، کرج ، اراک و اصفهان در حال برطرف شدن است.

وی ادامه داد: بقیه کلان شهرها با اولویت شهر اهواز نیز در دستور کار وزارت نفت برای توزیع بنزین یورو 4 قرار دارند که به زودی انجام خواهد شد.

اردشیری افزود: همچنین از نظر تامین فضای سبزدر اطراف تاسیسات و صنایع وزارت نفت بیشتر از حد استاندارد است.



وی درباره پسماندها و پساب های وزارت نفت گفت:‌ تقریبا تمام مجتمع های وزارت نفت به تصفیه خانه فاضلاب مجهز هستند شاید برخی از آنها نیاز به تعمیر داشته باشند اما بیشتر شان در حال فعالیت هستند.

مدیر دفتر ایمنی بهداشت و محیط زیست وزارت نفت درباره کشت درختان حرا در خلیج فارس گفت: وزارت نفت به عنوان اولین متولی اقدام به کاشت 9 میلیون اصله نهال حرا در ماهشهر و 2 میلیون اصله در عسلویه کرده است.

وی ادامه داد: همچنین اولین لند فیلد در این بخش ساخته شد که با ساخت آن پساب ها به طور کامل برای مدتی در آن نگهداری می شود.

وی گفت: از آنجا که در فصال سرما اولویت گاز رسانی با منازل مسکونی است از این رو گاهی برای تامین گاز به عنوان سوخت پاک برای نیروگاه ها با مشکل مواجه می شوبم از این رو اقدام به ذخیره کردن گاز به روش تزریق دربرخی گنبدهای نمکی کردیم تا در صورت کم شدن گاز ، سوخت پاک نیروگاه ها قطع نشود.



مدیردفتر ایمنی بهداشت و محیط زیست وزارت نفت تاکید کرد: هیچ پروژه ای در وزارت نفت بدون ارزیلابی زیست محیطی انجام نمی شود و تا زمانی که پروژه ای از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تایید نشود اجرای آن آغاز نمی شود.



وی گفت: در تلاشیم تا با همکاری کشور ژاپن مدیریت زیست محیطی در خلیج فارس را افزایش دهیم به این معنا که تمام پهنه آبی خلیج فارس در بخش ایران را مورد ارزیابی زیست محیطی و مطالعه قرار می دهیم تا برای اجرای پروژه ها مشکلی به وجود نیاید.



مدیر دفتر ایمنی بهداشت و محیط زیست وزارت نفت گفت: در نمایشگاه محیط زیست با توان بالایی شرکت می کنیم و از توصیه ها و تخصص افراد اهل فن هم استفاده خواهیم کرد.