ملت ایران با دانایی و توانایی مقابل استکبار جهانی ایستاده اند

حجت الاسلام محمد خدیری در حاشیه مراسم راهپیمایی 22 بهمن پرند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ملت ایران با پیروی از اصل مدنظر امام راحل که هر کس در برابر دین ما بایستد ما در برابر دنیای آنها خواهیم ایستاد و با دانستن، خواستن و توانستن اینکه انقلاب، نظام و رهبری را از ته دل می خواهند و می توانند آن را اداره کنند در برابر آمریکا و استکبار جهانی ایستادگی کرده اند.

امام جمعه پرند به وجود نعمت "حکمت" در شخصیت بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: این شاخصه بارز شخصیتی امام راحل باعث شد آن بزرگوار خود را خدمتگزار مردم بداند.

وی با بیان اینکه امروز به برکت انقلاب اسلامی در زمینه های سیاسی، نظامی و ... استقلال داریم، بیان داشت: با همت مردم ایران اسلامی و تلاش دولت و مجلس به استقلال کامل اقتصادی هم خواهیم رسید.

خدیری با تبریک سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب به ملت ایران و قدردانی از حضور پرشور آنها در راهپیمایی امروز اظهار داشت: با آمدن امام (ره) در بهمن 57 بساط حکومت ظلم، ستم و جور برچیده شد و آرزوی ما و هدف امام که نهادینه کردن دین اسلام و قرآن کریم بود، برآورده شد.

وی ادامه داد: بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در استقرار نظام اسلامی موفق شدند و برکات زیادی را بعد از 15 سال تبعید برای ما آوردند که یکی از آنها که امروز هم زیر سایه آن هستیم، مقوله بزرگ ولایت فقیه است و حکومتی تشکیل شد که در راس آن ولی فقیه قرار دارد.

امام جمعه پرند با اشاره به انقلاب های مختلف دنیا گفت: بسیاری از انقلاب ها به علت اینکه رهبر نداشته به مقصود نهایی نرسیده، انقلاب ایران با ولایت فقیه و رهبر به مقصد رسید و باید بدانیم که ولایت فقیه بزرگترین برکت انقلاب اسلامی و امام راحل است و مسوولان و دولتمردان باید قدردان مهم ترین دستاورد امام باشند چرا که انقلاب ایران به برکت ولی فقیه 35 سال است که همانند خورشید در دنیا می درخشد.

فرماندار رباط کریم هم که در راهپیمایی 22 بهمن مردم پرند حضور یافته بود در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: :ملت ایران در 22 بهمن امسال پرشورتر از گذشته اقتدار ملی و پافشاری بر تامین منافع ملی خود را به رخ جهانیان کشید.

بیژن سلیمان پور اظهار داشت: امروز 22 بهمن به همراه دهه مبارک فجر، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی است و مردم ایران با وحدت و پیروی از رهبر معظم انقلاب از شرایط کنونی به عنوان فرصتی بزرگ در راه رسیدن به اهداف والای انقلاب اسلامی بهره برده و سیلی محکم دیگری را بر گونه استکبار جهانی زدند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در سی و پنجمین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در اوج عزت و اقتدار قرار دارد، یادآور شد: مردم ایران امروز همراه و همگام با یکدیگر در سراسر کشور با شرکت گسترده در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن افتخاری دیگر را به ثبت رساندند.