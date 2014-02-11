بازدید مدیرعامل مترو از ایستگاه های مسیر راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نایبی ضمن بازدید از تجهیزات فنی و دیدار با مسئولان و کارکنان ایستگاه ها و مراکز فرمان، بر نحوه خدمات رسانی هر چه مطلوب در روز 22 بهمن و تسهیل در تردد راهپیمایان تاکید کرد.

وی همچنین نظافت و آماده باش کامل نیروها در روز 22 بهمن را همچون گذشته خواستار شد و افزود: باید تمام توان خود را برای ارایه خدمات به بهترین نحو برای راهپیمایان به کار گیریم تا خللی در رفت و آمد قطارها و جابه جایی آنان پیش نیاید.

نایبی خدمت به راهپیمایان سالگرد پیروز انقلاب اسلامی را توفیق الهی به خدمتگزاران در مترو دانست و گفت: امیدواریم با بسیج همه امکانات و توان نیروی انسانی سهمی هر چند اندک در گرامیداشت این روز بزرگ داشته باشیم.

گفتنی است؛ شرکت بهره‌برداری مترو تهران وحومه از چند روز پیش برنامه‌ریزی‌های دقیقی را برای ارایه خدمات منظم و رایگان در روز پیروزی انقلاب اسلامی انجام داده تا با تمام توان در خدمت راهپیمایان باشد.