صالح دریانورد معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری هرمزگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر کشور طی حکمی صالح دریانورد را به عنوان معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری هرمزگان منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: بنا به پیشنهاد استاندار هرمزگان و تائید معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور به موجب این حکم به سمت "معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری هرمزگان" منصوب می شوید.

امید است ضمن تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهاد ها، سازمان ها و دستگاه های کشوری و لشکری استان و بهره گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در پیشبرد اهداف و سیاست های دولت تدبیر و امید و وزارت متبوع و نیز خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.

توفیق روز افزونتان را جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت منویات و فرامین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.

لطیف صادقی پیش از این سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری هرمزگان بود و همچنین صالح دریانورد پیش از این مدیرکل برنامه و بودجه استانداری هرمزگان بوده است.