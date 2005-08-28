به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، يك منبع مطلع در معاونت امور سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضمن بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در مورد وضعيت اكران فيلم "به رنگ ارغوان" ساخته ابراهيم حاتمي كيا گفت: "صدور اين مجوز اكران مربوط به زمان برگزاري جشنواره فيلم فجر است و مجوز جديدي در اين خصوص صادر نشده است."

اين مقام مسئول افزود: "با توافقي كه بين كارگردان فيلم و وزارت اطلاعات صورت گرفته بود، فيلم به نمايش درنيامد، پس در اين خصوص و عدم نمايش فيلم بين كارگردان و وزارت اطلاعات توافقي صورت پذيرفت و بعد از آن، نامه اي از سوي وزارت اطلاعات در خصوص اين توافق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارسال شدد و به همين دليل، اجازه اكران فيلم ، منوط به توافق دو جانبه كارگردان و وزارت اطلاعات و ارسال نامه رسمي از سوي اين وزارتخانه شد."

گفتني است برخي مطبوعات امروز به نقل از تهيه كننده فيلم سينمايي "به رنگ ارغوان" نوشتند كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز اكران اين فيلم را بطور مشروط صادر كرده است.