به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" پور محمدي كه در مراسم معارفه خود سخن مي گفت، افزود: خدا را سپاسگذارام كه به بنده توفيق خدمت داد و اميدوارم بتواننم سپاس عملي خود را با اجراي وظايف محوله به بنده تحقق بخشم.

وي اين وظايف را "خدمتگزاري به مردم و كم كردن آلام آنها، توسعه كشور، ايجاد آرامش و امنيت و دلنشين كردن محيط اجتماعي براي همه شهروندان" عنوان كرد.

وزير كشور در ادامه "قانون" را از اولويت هاي كاري خود وزارت كشور دانست و اظهار داشت : ما تدوين كننده و شارح و يا مفسر قانون نيستيم و فقط قانون را با قدرت اجرا خواهيم كرد.

وي افزود : ما به همه مسايل از دريچه "قانون" مي نگريم و در اجراي آن نه يك گام جلو مي رويم و نه يك گام پس خواهيم رفت تا جامعه به سعادت برسد، امور سامان يابد و گام هاي بلندي كه در وزارت كشور برداشته شده است، كامل شود.

وزير كشور "خدمت صادقانه" را دومين اولويت كاري خود دانست و افزود : رسالت دولت نهم خدمت گذاري است و صيانت از حقوق شهروندي و كمك به همه آحاد كشور و بسط آزادي ها و فعاليت ها در مدار قانون نيز در اين راستا در چارچوب قانون مداري پي گيري خواهد شد.

پور محمدي "نگاه حرفه اي و كارشناسانه به مسايل جاري در همه حوزه ها و بخش هاي فعاليت وزارت كشور" را ديگر اولويت هاي كاري اين وزارتخانه در آينده ذكر كرد.

وزير كشور در ادامه، با اشاره به سابقه 27 سال مديريت اجرايي خود در كشور تاكيد كرد : كار اجرا كار دشواري است و با تمام وجود آن را درك مي كنم و به همين دليل شاكر زحمات و تلاش هاي مجريان هستم و اجازه نمي دهم حق كسي و تلاش و اخلاص فردي ضايع شود.

پور محمدي ادامه داد: تغيير و فراز و فرود سنت الهي است و در اين ميانه وظيفه ما شكر گذاري و قدرداني و عمل به وظيفه است و من نيز تلاش مي كنم از سرمايه هاي ملي و تجارب نيروهاي موجود در وزارت كشور نهايت استفاده را داشته باشم تا مسير پيموده شده كامل شود.

وي در خاتمه از خدمات و تلاش هاي موسوي لاري وزير كشور سابق كه با سعه صدر توانست در اين وزارتخانه گام هاي بلندي بردارد، تقدير كرد.