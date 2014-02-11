40 درصد خانوارهای روستایی خلخال از نعمت گاز بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از طرح های گازرسانی به 11 روستای خلخال افزود: این تعداد در قالب 34 روستا مشترکین گاز این شرکت در شهرستان خلخال هستند.

وی با بیان اینکه در آینده ای نردیک این میزان به بیش از 60 درصد خواهد رسید، ادامه داد: هم اکنون گازرسانی به 11 روستای این استان در حال اجرا است که با اتمام و تکمیل این پروژه های میزان بهره مندی خانوارهای روستایی خلخال به 60 درصد می رسد.

مديرعامل شركت گاز استان با اشاره به بهره مندی 99.5 درصدی خانوار شهري اين شهرستان از گاز طبيعي تاکید کرد که با اتمام گازرسانی به مناطق شهری، در حال حاضر اجرای پروژه های گازرسانی به روستاها در اولویت این شرکت قرار گرفته است.

وی گازرسانی به بخش صنعت و تولید این شهرستان را متذکر شد و ادامه داد: اشتراک 73 واحد صنعتي خلخال و استفاده از گاز طبيعي از نظر ما ناکافی است و باید تمام صنایع این شهرستان گازرسانی شود.

خدايي همچنین با اشاره به افتتاح طرح های گازرسانی روستایی در این شهرستان طی ایام دهه فجر یادآور شد: همزمان با دهه فجر بيش از 10 روستای در قالب 660 خانوار خلخال با اعتباري بالغ بر 35 ميليارد ريال به جمع مشتركين گاز طبيعي پيوستتند.

به گفته وی بيرق، قزل درق، وارث آباد، ارسون، شيخ جانلو، كهران، گرمخانه، گزاز، اسبو و اسكستان را از روستاهای گازرسانی شده طی این ایام برشمرد.