" پرويز كلانتري " - نقاش ، نويسنده و تصويرگر معاصر - درگفتگو باخبرنگار تجسمي "مهر" با اعلام اين مطلب گفت : البته گاهي اوقات نيز در زمينه تصويرگري متوجه مي شويم كه نقاشي يا به عبارتي تصويركتابها ، عملا ارتباطي به متن ندارد. به هر حال همان طور كه اشاره كردم، امروز شاهد تنوع در شيوه تصويرگري كتاب ها هستيم كه اين تنوع مي تواند راه را براي آينده تصويرگران ما همواركند.

وي افزود: از من در خصوص فعاليت هاي اخيرم پرسيديد. همان طور كه مي دانيد من مدت زيادي را در ايران نبودم وتازه به وطن برگشته ام. در حال حاضر در حال پرداختن به يك برداشت ميني ماليستي از معماري كوير هستم. اين كارها بيشتر ساده هستند و با گل روي بوم سفيد به حك كردن آنها مي پردازم . اما اهم وقت من دراين روزها ، صرف نوشتن رماني مي شود كه " خداحافظ آقاي شاگال " نام دارد. " شاگال " يك نقاش سوررئاليست روسي بود كه در جريان انقلاب روسيه گريخت و به فرانسه مهاجرت كرد. من " شاگال " را نماد آدم هاي روشنفكري كه در جريان انقلاب به خارج گريختند قراردادم و از آن يك داستان ساختم .

اين نقاش تصريح كرد : هم چنين من به تصوير كردن يك نقاشي به سبك " شاگال " پرداخته ام . سبك اين نقاش همان طور كه گفتم ، سوررئاليست بوده است . درواقع از آثاروزندگي اين نقاش روسي ، در كارهايم الهام گرفته ام .

" كلانتري" گفت : درزمينه فعاليت هاي تجسمي گاهي وسوسه شده ام كه به تصوير گري بپردازم .تصوير سازي امروز در مملكت ما از يك تنوع و كميت گرايي برخورداراست. با اندكي دقت متوجه مي شويم كه تعداد تصوير سازان امروز زياد شده است. در حقيقت بيشتر تصويرگران ما به طبع آزمايي برروي شيوه هاي مدرن روي آورده اند . البته دركنار اين ها گاهي هم متوجه تصاويري مي شويم كه اصلا ارتباطي به متن كتاب پيدا نمي كنند. ولي به نظر من اين تنوع در شيوه تصويرگري مي تواند راه را براي تصويرگران ما درآينده بازوهمواركند. به شرط اين كه در مسير تصوير گري ما يك نوع ابتكارنيز دخيل باشد .

وي گفت : در زمينه هنرهاي تجسمي ، تصور مي كنم مهم ترين اتفاق هنري سال، برگزاري چهارمين دوسالانه مجسمه سازي تهران بود. با اندكي دقت متوجه مي شويد كه تنوع بسياري در اين دوسالانه به چشم مي خورد. هم چنين جلوه هاي فراواني از نوآوري در بي ينال مجسمه سازي امسال بود. آثاري كه در چهارمين دوسالانه مجسمه سازي تهران عرضه شد ، آثاري بود كه چيزي نسبت به آثار غربي كم نداشت .

اين نقاش وتصويرگر درپاسخ به اين پرسش كه هنرهاي تجسمي ما خصوصا هنر سفال گري مان در قياس با اروپايي ها چگونه است؟ گفت : اگر بخواهيم با نگاهي كلي به تمام شاخه هاي هنرتجسمي بنگريم ، در ارزيابي آنها بايد بگويم ما اساسا نسبت به هنر غرب حالا درهررشته اي كه باشد، دويست سال عقب هستيم . البته اين به آن معنا نيست كه ما اصلا رشدي دراين زمينه ها نداشته ايم. ما تلاش خود را كرده ايم . به خصوص درباره سينما. امروز فستيوالي در اروپا و آمريكا نيست كه فيلم هاي ما را به تصوير نكشد. اين نشان مي دهد كه ما توانسته ايم به قله هاي مورد نظر مان دست يابيم . منتهي بايد بيشتر تلاش كنيم. گذشته از سينما ، هنرمجسمه سازي و نقاشي ما هم توانسته با دردست داشتن امكانات وابزارهاي محدود، با هنر اروپا و امريكا ، ديالوگ و ارتباط برقراركند .

اين هنرمند كه به فعاليت در رشته گرافيك نيز مي پردازد ، در اين باره توضيح داد : مقوله گرافيك نيز در ايران، مقوله اي متنوع شده است. امروز علاوه بررشد و تلاش هاي مداوم و ممارست گرافيست ها، شاهد طبع آزمايي آنها نيز هستيم كه حاصل اين طبع آزمايي در نمونه هاي درخشان گرافيك ما بارزاست .