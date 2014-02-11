مردم سیستان و بلوچستان با بصیرت خود بر یاس مخالفان دامن زدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی و علی اوسط هاشمی طی بیانیه ای مشترک اظهار داشتند: در سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی امت سرافراز سیستان و بلوچستان همگام با هموطنان سراسر کشور با حضور با بصیرت خود در راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن بار دیگر اوج علاقه و ارادت خود را نسبت به انقلاب اسلامی و دستاوردهای ارزشمند نظام نشان داد و میثاق خود را با شهدا و امام شهدا بار دیگر تجدید کردند.

در این بیانیه می افزاید: سی‌وپنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حالی فرا رسید که پیشرفت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف اعجاب جهانیان را برانگیخته و امروز انقلاب اسلامی ایران به عنوان الگویی بی‌بدیل برای ملت‌های آزاده و طرفدار صلح و دوستی محسوب می‌شود.

در این بیانیه همچنین آمده است: ملت سرافراز ایران اسلامی که همواره پیرو امر ولایت بوده با بصیرت و هوشیاری در صحنه‌های مختلف دفاع از حقانیت نظام که به حق یادگار جاوید معمار کبیر انقلاب اسلامی و ثمره خون هزاران شهید گلگون کفن بوده با توجه به تبلیغات مسموم بیگانگان و تلاش‌های شوم آنان برای تضعیف باورهای عمیق و انقلابی ملت ایران بار دیگر در راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن حماسه‌ای خلق کردند که بیش از پیش بر یاس مخالفان دامن زد.

بی تردید عزم راسخ ملت در دفاع از انقلاب امام خمینی ره)) پشتوانه‌ای اصیل و مستحکم در برابر هجمه‌های ددمنشانه دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی بوده و این اراده آهنین ناشی از معرفت ایرانیان مسلمان نسبت به پیام‌های ارزشمند نهضت سرخ حسینی است.