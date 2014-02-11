روایت دویچه وله از راهپیمایی مردم در 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، این خبرگزاری در ادامه گزارش خود به بخشهایی از سخنرانی حسن روحانی در این مراسم اشاره کرده است.

دویچه وله در این گزارش به سخنان حسن روحانی که گفت: «امروز ما خوشحالیم بعد از ۳۵ سال روز به روز به اهداف بلند و آرمان‌های بلند انقلاب نزدیک‌تر و نزدیک‌تر شدیم.» اشاره کرده است.

این خبرگزاری در ادامه مطلب خود می آورد: روحانی سپس انتخابات ریاست جمهوری امسال (۱۳۹۲) را که منجر به انتخاب او به سمت ریاست جمهوری شد، "حماسه بزرگی در چارچوب فرمایشات رهبری" دانست.

این سخن رئیس جمهوری ایران در مراسم 22 بهمن که «امسال همه جناح‌ها، گروه‌ها، احزاب و تفکرهای مختلف در این راهپیمایی عظیم و بزرگ شرکت کرده‌اند که این مایه مباهات برای مسئولان و مایه یاس برای دشمنان است» مورد توجه این خبرگزاری بوده است.