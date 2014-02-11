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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۳۶

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مسابقات بین المللی شطرنج جام خزر در رشت آغاز شد

مسابقات بین المللی شطرنج جام خزر در رشت آغاز شد

رشت – خبرگزاری مهر: مسابقات بین المللی شطرنج جام خزر با حضور استاندار گیلان در رشت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  در این رقابت ها بیش از  500 شطرنج باز  از 16 کشور حضور دارند.

دوازدهمین دوره مسابقات شطرنج بین المللی خزر از 22 تا 29 بهمن ماه در شهر رشت برگزار خواهد شد.

این مسابقات از  امروز ( سه شنبه )  ساعت 17 به میزبانی هیئت شطرنج استان گیلان در شهر رشت آغاز شد.

مسابقات در چهار جدول از قبیل جدول A ( بازیکنان دارای درجه استادی و بازیکنان دارای ریتینگ 2100 و بالاتر)، جدول B ( بازیکنان دارای درجه بین المللی پائین تر از 2100 و بدون ریتینگ )،  جدول C ( بانوان ) و جدول D (نوجوانان دختر و پسر زیر14 سال )  برگزار می شود.

کد مطلب 2234547

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