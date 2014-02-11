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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۳۹

مظفری:

حماسه سیاسی با شرکت آحاد مردم در 22 بهمن تکمیل شد

حماسه سیاسی با شرکت آحاد مردم در 22 بهمن تکمیل شد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار البرز با اشاره به اینکه مردم با حضور خود در پای صندوق های رأی در 24 خرداد، حماسه سیاسی بزرگی آفریدند، گفت: امروز نیز با حضور در راهپیمایی این حماسه سیاسی را تکمیل کردند.

مهرداد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور گسترده مردم در جای جای استان البرز در راهپیمایی امروز دوشنبه اظهار داشت: حضور مردم راز ماندگاری نظام اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن و ولایت پذیری ملت را نشان داد.

وی افزود: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن استمرار حماسه سیاسی ملت ایران است و مردم استان البرز با حضور پر شور خود حماسه دیگری بعد از انتخابات رقم زدند.

وی تصریح کرد: مردم با حضور خود در پای صندوق های رأی در 24 خرداد، حماسه سیاسی بزرگی آفریدند و امروز نیز با حضور در راهپیمایی این حماسه سیاسی را تکمیل کردنند.

مظفری یادآور شد: مردم استان البرز همگام با مردم سراسر کشور  با حضور در راهپیمایی 22 بهمن و خلق صحنه هایی باشکوه قدرت خود را به رخ دنیا کشاند  و پاسخی کوبنده به یاوه گویی‎های دشمنان داد.

به گفته وی راهپیمایی امروز مردم استان البرز برگ زرین دیگری در تاریخ این استان رقم زد و حماسه سیاسی را تکمیل کرد.

کد مطلب 2234548

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