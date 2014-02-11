به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر 15 سال ایران که خود را برای حضور در مسابقات مرحله مقدماتی قهرمانی زیر 15 سال آسیا در سال آینده آماده می‌کند، مرحله بعدی تمرین خود را از روز شنبه بیست و ششم بهمن‌ماه در کمپ تیم‌های ملی در تهران شروع می‌شود.

در این اردوی آماده‌سازی که با حضور 25 بازیکن برگزار می‌شود، شاگردان علی طهماسبی‌زاده تا روز پنجشنبه اول اسفندماه ادامه پیدا می‌کند.

حمید منوچهری سرپرست تیم فوتبال زیر 15 سال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این اخبار گفت: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، تیم زیر 15 سال در این اردو به احتمال زیاد با تیم جوانان نفت و جوانان پرسپولیس روبرو می‌شود.