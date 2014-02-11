یک اسکاری سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن را از آن خود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، استفان واربرک برای فیلم سینمایی «رستاخیز» سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن را برای سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر از آن خود کرد. البته واربرک برای دریافت این جایزه در ایران حضور نداشت.

دیپلم افتخار این بخش نیز به کارن همایونفر برای فیلم سینمایی «همه چیز برای فروش» اهدا شد.

سهراب پورناظری برای فیلم «آرایش غلیظ»، فرید سعادتمند برای فیلم «شیار ۱۴۳»، علیرضا کهن‌دیری برای فیلم «میهمان داریم»، استفان واربک برای فیلم «رستاخیز»، کارن همایونفر برای فیلم «همه چیز برای فروش»، پیمان یزدانیان برای فیلم «طبقه حساس» نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن این دوره از جشنواره فیلم فجر بودند.