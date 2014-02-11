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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۲۲:۴۹

احمدرضا درویش بهترین کارگردان جشنواره سی و دوم فیلم فجر شد

احمدرضا درویش بهترین کارگردان جشنواره سی و دوم فیلم فجر شد

احمدرضا درویش برای فیلم سینمایی «رستاخیز» سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی را دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا درویش برای فیلم سینمایی «رستاخیز» سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی را در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر دریافت کرد. این کارگردان برای دریافت سیمرغ بلورین در مراسم اختتامیه حضور نداشت و تهیه‌کننده کار آن را دریافت کرد.

بهروز افخمی برای فیلم «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران»، ابراهیم حاتمی‌کیا برای فیلم «چ»، احمدرضا درویش برای فیلم «رستاخیز»، محمدمهدی عسگرپور برای فیلم «میهمان داریم»، حمید نعمت‌اله برای فیلم «آرایش غلیظ» نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی در این دوره از جشنواره بودند.

کد مطلب 2234578

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