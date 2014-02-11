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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۵۲

دبیر سی و دومین جشنواره فیلم فجر:

پیروز امشب تمام سینما و سینماگران ایران هستند

پیروز امشب تمام سینما و سینماگران ایران هستند

دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر گفت: پیروز امشبِ جشن سینمای ایران، تمام سینما و سینماگران و علاقه مندان به سینمای ایران هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضاداد دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، در مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به هنرمندان و حاضران در مراسم اختتامیه گفت: مقدم نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آخوندی، فریدون، حسام الدین آشنا را در این مراسم تبریک می گویم. امیدوارم به کمک دولت تدبیر و اعتدال اوضاع سینمای ایران بهتر شود، همانطور که رئیس جمهور در پیام خود در افتتاحیه جشنواره بین المللی فیلم فجر سال های بهتری را برای سینمای ایران در آینده آرزو کرد.

وی ادامه داد: قرار نیست زیاد سخن بگویم، قرار بود باری از دوش برخی از همکاران برداریم و به کمک جمعی کوچک و صمیمی به قدر توان و وسع این بار را برداریم. امیدوارم آن چه که مورد رضایت حضرت حق  و مورد پسند و علاقه جامعه سینمای ایران است رخ دهد.

کد مطلب 2234589

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