انقلاب اسلامی ایران تمام ساختارهای ننگین گذشته را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی بعد ازظهر سه شنبه در طلاب و دانشجویان، انقلاب اسلامی ایران را زمینه ساز انقلاب حضرت مهدی(عج) دانست و افزود: این انقلاب برای پایه گذاری یک تمدن نوین اسلامی شکل گرفت و اگر نباشد، زمینه ای برای ظهور فراهم نمی گردد.

وی بیان کرد: اسلام و تمدن اسلامی در برابر هیچ مدنیت و تمدنی و هیچیک از مظاهر تمدن اسلامی نمی ایستد، بلکه در برابر توحش و آنچه به ظاهر تمدن است ایستادگی می کند.

آیت الله ملک حسینی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی تمدنی در مقابل تمدن های دیگر نبود، اظهار داشت: این انقلاب آغازگر تمدن نو و نوینی در برابر استکبار و معنویت گریزی بود و ساختار جهان امروز را شکست و پایه دنیای نوینی را گذاشت.

وی اولین ویژگی این انقلاب را ایمانی بودن آن دانست و گفت: این انقلاب ایمان به خدایی بود که اعتماد به او، اعتماد حقیقی است.

نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری مهمترین شاخص این انقلاب را مردمگرایی نام برد و یادآور شد: وقتی انقلابی مردمی و بر پایه فطرت انسانی باشد، نه تنها مسلمانان بلکه همه ادیان در سایه چنین انقلابی به حقوقشان می رسند.

آیت الله ملک حسینی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران بر پایه فرهنگ عاشورایی بنا نهاده شد که در این فرهنگ آزادی خواهی، ایستادگی و ایثار نمایانگر است.

وی با بیان اینکه این انقلاب بر محور مرجعیت و ولایت فقیه بود، عنوان کرد: رهبری این انقلاب را مردی بزرگ با عزمی بزرگتر به دست گرفت که با وجود شخصیت علمی اش، دنیا او را به عنوان برترین شخصیت سیاسی جهان نیز شناخت و توانست تمام معادلات جهانی را به هم بزند.

نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد استمرار رهبری امام خمینی (ره) و تجلی او در رهبری آیت الله العظمی خامنه ای را رمز تداوم این انقلاب دانست و ابراز داشت: مطالبات حقی که مقام معظم رهبری از همه اقشار دارند همان سخنانی است که مردم از امام می شنیدند.

آیت الله ملک حسینی تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران مانور انسانیت در برابر قدرت های پوشالی و ظالمان تاریخ بود.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی عظمت و اقتداری به ایران و آنگاه به دولت های دیگر بخشید که توانستند با همین شعار آزادی خواهی در برابر استکبار بایستند، اضافه کرد: علت عدم موفقیت دولت های دیگر این بود که تمام شاخص های انقلاب را نداشته و رهبری بزرگ، ولایت فقیه و مرجعیت نداشتند.

نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری رمز موفقیت در برابر استکبار را بازگشت به تمام شاخص های انقلاب اسلامی عنوان کرد.

آیت الله ملک حسینی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران بر پایه اراده مردم بود، گفت: مردم تبعیض، ظلم و فجایع را دیدند و قیام کردند.

وی این انقلاب را حرکتی بر پایه فضیلت ها و پاکی ها و آزادی خواهی دانست و خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی سخن از آزادی مطرح کرد که آزادی انسانیت انسان بود نه آزادی حیوانیت انسان.

نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه جهاد در فرهنگ دینی ما معنایی بزرگ دارد و سپری محکم در برابر ظلم است، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران یک جهاد بود نه یک مقابله.

آیت الله ملک حسینی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران بر پایه اتحاد ملت شکل گرفته است، اذعان کرد: فروپاشی این انقلاب به معنای خیانت به اسلام و ضایع کردن حقوق آیندگان است.

وی با تاکید بر اینکه امروز نباید دستاوردهای انقلاب اسلامی را فراموش کنیم، خاطرنشان کرد: این دستاوردها نتایج و بازخوردهای انقلاب است که امید به آینده را در مردم ایجاد می کنند.

نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری در پایان تصریح کرد: رسالت همه ما این است که در سایه رهبری مقام معظم رهبری برای آنچه شاخص های انقلاب است تلاش کنیم.