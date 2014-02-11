قدرداني نماينده ولي فقيه در گيلان و استاندار از حضور مردم گيلان در راهپيمايي 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: آفرين بر مردم گيلان كه امروز با حضور حماسي در راهپيمايي بزرگ يوم الله 22 بهمن بار ديگر وحدت خود را در حمايت از آرمان هاي انقلاب اسلامي ايران ، پيروي از فرامين معمار كبير انقلاب و بيعت با مقام عظمي ولايت، نشان دادند.



بدون شك اين پيوند ناگسستني با ولايت و ارزشهاي اصيل انقلاب اسلامي پشتوانه اي ارزشمند و قوي براي خدمتگزاران نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي براي دفاع از حقوق مردم عزيز كشورمان است.



اينجانبان از همه مردم ولايتمدار گيلان براي حضور پرشور در اين راهپيمايي عظيم قدرداني مي كنيم و توفيقات هر چه بيشتر ملت بزرگوار ايران و جمهوري اسلامي ايران را در ظل توجهات امام عصر ( عج ) و پيروي از فرمايشات رهبر معظم انقلاب از خداوند منان خواستاريم.