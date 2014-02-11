  1. استانها
  2. گیلان
۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۲۱:۰۶

نجفی:

مسابقات بين المللي شطرنج جام خزر نقش بي بديلي در ترويج فرهنگ اسلامي و ايراني دارد

مسابقات بين المللي شطرنج جام خزر نقش بي بديلي در ترويج فرهنگ اسلامي و ايراني دارد

رشت - خبرگزاری مهر: استاندار گیلان گفت: مسابقات بين المللي شطرنج جام خزر علاوه بر توسعه ورزش نقش بي بديلي در ترويج فرهنگ اسلامي و ايراني دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی عصر سه شنبه در مراسم افتتاحيه مسابقات بين المللي شطرنج جام خزر با تبريك فرارسيدن دهه مبارك فجر و خوش آمدگويي به ورزشكاران حاضر در اين رقابت ها بويژه ميهمانان خارجي افزود: اين مسابقات علاوه بر داشتن بعد فني و اينكه در تقويم رسمي فدراسيون جهاني شطرنج ثبت شده پيوند ميان ملت ها است.

وی اظهارداشت: حضور ورزشكاران خارجي در اين رقابت ها و آشنايي هرچه بيشتر آنان با كشور علاوه بر توسعه ورزش نقش بي بديلي در ترويج فرهنگ اسلامي و ايراني دارد.

استاندار گیلان ادامه داد: رشته ورزشي شطرنج يكي از مهمترين و موثرترين ورزش ها در دنياي كنوني محسوب مي شود زيرا بازيكنان شطرنج با طراحي و پويايي مهره ها در ذهن خود وايجاد تفكر منطقي و كارآمد بهترين وضعيت و تصميم را انتخاب مي كنند تا جشن پيروزي در صفحه شطرنج و زندگي را بوجود آورند.

به گزارش خبرنگار مهر، اين رقابت ها با مسابقه نمادين استاندار گيلان و واسيلي پا پين قهرمان اروپا از روسيه آغاز شد.

در دوازدهمين دوره رقابت هاي بين المللي شطرنج جام خزر  550 شطرنجباز از ايران و کشورهاي ازبکستان، هلند، آلمان، فرانسه، روسيه، لتوني، ليبي، بلغارستان، ارمنستان، ترکيه، هندوستان، گرجستان، جمهوري آذربايجان، ترکمنستان و عراق حضور دارند.

شطرنج بازان حاضر در اين دوره از رقابت ها در چهار جدول و در 11 دور به روش سوييسي و به مدت هشت روز در مجموعه ورزشي يادگار امام رشت با هم به رقابت مي پردازند.

 
 

کد مطلب 2234607

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها